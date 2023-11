6 nov 2023 12:20

FINGERE UN MALORE PER NON PAGARE IL CONTO STA DIVENTANDO UNA MODA! - IN UN RISTORANTE DI FORMIA, SUL LITORALE LAZIALE, DUE PERSONE HANNO SIMULATO UN MALORE PER NON SALDARE IL PRANZO - LA COPPIA, COMPOSTA DA DUE PREGIUDICATI DI 44 E 42 ANNI, È STATA BECCATA E DENUNCIATA PER INSOLVENZA FRAUDOLENTA - POCO TEMPO FA UN 50ENNE LITUANO È STATO ARRESTATO IN SPAGNA PER AVER MANGIATO GRATIS IN VENTI RISTORANTI, USANDO LO STESSO TRUCCHETTO...