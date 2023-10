16 ott 2023 10:41

FINISCE AI DOMICILIARI L’EX PRORETTORE DELL’UNIVERSITÀ LINK CAMPUS UNIVERSITY, CARLO MARIA MEDAGLIA, È FINITO AI DOMICILIARI PER UNA MAXI TRUFFA ALL’ERARIO: AVEVA MESSO IN PIEDI UN SISTEMA DI FALSE FATTURAZIONI UTILIZZATATE PER ABBATTERE I DEBITI CON IL FISCO E BENEFICIARE DI CREDITI D’IMPOSTA MAI MATURATI. SEQUESTRATI 24 MILIONI DI EURO ALL’ATENEO ROMANO, GIÀ NOTO ALLE CRONACHE PER IL CASO MIFSUD (IL PROFESSORE MALTESE LEGATO AL RUSSIGATE SPARITO NEL NULLA)