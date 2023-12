29 dic 2023 09:03

FINISCE NEI GUAI LA “REGINA DELLA SPAZZATURA” - L’IMPRENDITRICE BELLA NILSSON VIENE INCRIMINATA PER IL “PEGGIORE CRIMINALE AMBIENTALE COMMESSO IN SVEZIA NEGLI ULTIMI 50 ANNI” - LA DONNA, CEO DI “NMT THINK PINK”, UNA SOCIETÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI FAMOSA PER I SACCHETTI ROSA, È ACCUSATA DI AVER SEPPELLITO E SCARICATO ILLEGALMENTE DECINE DI MIGLIAIA DI TONNELLATE DI RIFIUTI IN 21 LOCALITÀ NEL CENTRO DELLA SVEZIA. TRA LE ACCUSE, C’E’ ANCHE QUELLA DI AVER PROVOCATO DIVERSI INCENDI DI MONTAGNE DI SPAZZATURA ESPONENDO I RESIDENTI A FUMI TOSSICI…