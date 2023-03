7 mar 2023 09:27

FINISCONO SOTTO INCHIESTA PIETRO ONIDA E STEFANIA SCHIRRU, STORICI COLLABORATORI DI GIANLUCA VACCHI, ACCUSATI DAL DJ E INFLUENCER DI AVER SOTTRATTO OLTRE MEZZO MILIONE DI EURO DAL SUO CONTO - LA PROCURA DI TEMPIO PAUSANIA HA GIÀ CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO DELLA COPPIA PER APPROPRIAZIONE INDEBITA E HA ANCHE OTTENUTO IL SEQUESTRO DI ALCUNE AUTO E DI UN IMMOBILE - I DUE, DOPO AVER LAVORATO PER ANNI PER VACCHI, GLI HANNO FATTO CAUSA PER OTTENERE LE SPETTANZE PER FERIE E GIORNATE DI RIPOSO NON GODUTE CHE L'IMPRENDITORE NON AVREBBE VERSATO…