AMRITPAL SINGH.

Estratto dell'articolo di Chiara Bruschi per “il Messaggero”

Aveva scampato l'arresto il 18 marzo ma ieri mattina Amritpal Singh, 30 anni, che nei mesi scorsi è diventato il volto della nuova ribellione per l'indipendenza dei Sikh da Nuova Delhi, è stato arrestato nel villaggio di Rode, distretto Moga di Punjab. […] Singh è […] stato poi portato nella prigione di massima sicurezza di Dibrugarh nello stato di Assam state, dove si trovano altri suoi sostenitori.

ARRESTO DI AMRITPAL SINGH.

IL PERSONAGGIO

Jasbir Singh Rodde, leader religioso Sikh, ha precisato che Singh si è arreso alla polizia dopo aver pregato al tempio Moga. L'ispettore Sukhchain Singh Gill, in una conferenza stampa, ha aggiunto […] che Singh è accusato, insieme ai suoi sostenitori, di tentato omicidio, oltraggio a pubblico ufficiale, aggressione contro la polizia, oltre che di aver «diffuso disarmonia tra le persone». L'episodio risale allo scorso febbraio, quando con centinaia dei suoi sostenitori aveva assaltato la stazione di polizia di Ajnala con bastoni di legno, spade e pistole - per chiedere la liberazione di un alleato.

ARRESTO DI AMRITPAL SINGH.

Una vicenda che ha riportato in auge le insurrezioni degli anni Ottanta per l'indipendenza della regione del Punjab, che si erano concluse con migliaia di morti. La rivolta era culminata con l'omicidio della prima ministra Indira Gandhi per mano delle sue guardie del corpo Sikh nella sua residenza di Nuova Delhi. In seguito, si erano scatenate rivolte sanguinose che avevano visto scontrarsi Hindu e Sikh nel nord dell'India.

Uno spettro, quello delle rivolte indipendentiste, che continua a fare paura a Nuova Delhi. Basti pensare al dispiego di forze militari impegnate nell'operazione. Migliaia di paramilitari, infatti, sono stati inviati sul territorio e l'operazione ha portato all'arresto di oltre un centinaio di persone. […]

AMRITPAL SINGH.

LA BATTAGLIA

Amritpal Singh è arrivato in Punjab nel 2022 quando ha subito iniziato a organizzare marce per chiedere maggiore protezione dei diritti dei Sikh, che rappresentano circa l'1,7% della popolazione indiana. Inoltre, un anno prima, aveva guidato la Waris Punjab De, organizzazione che aveva preso parte a una campagna di protesta per mobilitare i contadini contro la riforma agricola del governo di Narendra Modi. La nuova legge aveva scatenato mesi di proteste, quasi tutte mobilitate da Sikh del Punjab proprio nell'inverno della pandemia.

AMRITPAL SINGH.

Tale scontento costrinse Modi a rinunciare alla legge nel novembre 2021. I discorsi di Singh sono diventati sempre più popolari tra i supporter del movimento proibito Khalistan - che negli anni Ottanta chiedeva la creazione di uno Stato per i Sikh -, e gli investigatori vedono i gruppi affiliati e simpatizzanti come una minaccia per la sicurezza nazionale. […]

