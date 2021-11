È FINITA LA PACCHIA PER I PARCHEGGIATORI FOLLI DELLA RAI! - INCREDIBILE A ROMA: NEL QUARTIERE PRATI SONO COMPARSI I VIGILI E HANNO FATTO UNA STRAGE DI MULTE, LÌ DOVE DA ANNI C'È IL FAR WEST DELLA SOSTA IN DOPPIA E TRIPLA FILA - PANICO TRA I DIPENDENTI DEI PALAZZI DELLA TV PUBBLICA, QUALCUNO SI È PRECIPITATO IN STRADA A CHIEDERE CLEMENZA - ORA RESTA UNA DOMANDA: QUANTO DURERÀ QUESTA LINEA INFLESSIBILE?

Marco Esposito per www.leggo.it

i vigili fanno le multe davanti alla sede della rai a roma 5

E, alla fine, arrivarono i vigili. E le multe. Dopo la video-denuncia raccolta da Leggo.it, in cui veniva mostrata la situazione in via Asiago nel quartiere Prati, ad un passo dalla sede Rai, dove le macchine in seconda fila, con tanto di bigliettino con numero di telefono sul cruscotto, erano diventate la regola, questa mattina sono arrivati i vigili.

i vigili fanno le multe davanti alla sede della rai a roma 3

Una cinquantina le multe comminate alle tantissime macchine parcheggiate in maniera irregolare: chi in doppia (e tripla!) fila, chi in sosta vietata, chi addirittura in divieto di fermata.

i vigili fanno le multe davanti alla sede della rai a roma 4

Un brivido di freddo ha attraversato la schiena dei dipendenti dei palazzi circostanti, ad iniziare da quelli Rai: «Sono trent'anni che lavoro qui e una cosa del genere non l'avevo mai vista». Arrivati di buon mattino, i "pizzardoni" - dopo anni di latitanza - sono stati inflessibili: una multa dopo l'altra.

i vigili fanno le multe davanti alla sede della rai a roma 2

Scene paradossali, racconta chi ha visto tutto: persone che arrivavano di corsa a spostare la macchina, chi protestava con i vigili (!), chi, più comprensibilmente, chiedeva clemenza; altri ancora si chiedevano: "Ma non venite mai, qui è sempre così, poi un giorno all'improvviso vi presentate tutti insieme".

i vigili fanno le multe davanti alla sede della rai a roma 1

In una mattinata, quindi, spazzata via la consuetudine, una sorta di codice della strada fai da te, per cui con un biglietto in bella vista, ogni parcheggio era accettato e consentito.

Ora rimane solo una domanda: quanto durerà?