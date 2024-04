24 apr 2024 19:39

FINITA LA RECITA DA CARCERATO SOFFERENTE, OSCAR PISTORIUS È RINATO – L'EX CAMPIONE PARALIMPICO, RILASCIATO DOPO AVER SCONTATO QUASI 9 ANNI DI CARCERE PER L’OMICIDIO DELLA FIDANZATA, REEVA STEENKAMP, APPARE SORRIDENTE E RILASSATO MENTRE CAMMINA PER PRETORIA – IL 37ENNE, IN LIBERTÀ CONDIZIONATA, SI È SOTTOPOSTO DI RECENTE A UN INTERVENTO PER SOSTITUIRE LE PROTESI DI ACCIAIO ALLE GAMBE…