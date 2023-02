11 feb 2023 09:00

È FINITA LA SIESTA, ORA SI PEDALA! – IN MESSICO, IN UNA SCUOLA A MONTERREY, GLI STUDENTI HANNO RICEVUTO DEI BANCHI CON I PEDALI PER TENERSI IN MOVIMENTO (ALTRO CHE BANCHI A ROTELLE) – TRA UNA LEZIONE DI MATEMATICA E UN'ALTRA DI STORIA, I RAGAZZINI POTRANNO TENERSI IN FORMA MENTRE ASCOLTANO I PROF - IN MESSICO L’OBESITÀ È UN PROBLEMA: TRA I 5 E GLI 11 ANNI IL 19% DEI BAMBINI È IN SOVRAPPESO…