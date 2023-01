FINITE LE FESTE, TORNA IL MALTEMPO – IL 2023 È INIZIATO CON TEMPERATURE BEN AL DISOPRA DELLA MEDIA STAGIONALE MA NEI PROSSIMI GIORNI L’ANTI-CICLONE CHE STA DISPENSANDO SOLE E CALDO TERMINERÀ – TRA OGGI E DOMANI INFATTI È PREVISTO UN CALO DELLE TEMPERATURE (CHE COMUNQUE SARANNO SOPRA LA MEDIA) CON PRECIPITAZIONI E NEVE ANCHE A BASSA QUOTA...

Da www.lastampa.it

niente neve in austria 4

Il 2022 si è chiuso come l’anno più caldo di sempre in Italia e anche l’inverno, dopo una partenza scoppiettante con la neve che ha fatto la comparsa in molte zone di montagna e anche in alcune aree di pianura, sembra essere andato in letargo. Temperature ben oltre le medie stagionali su tutta la Penisola, con il manto nevoso che si è fuso velocemente lasciando spazio ai monti brulli. Natale e Capodanno, insomma, senza giacca a vento e piumini.

E adesso? Ci sono novità? Torna, infatti, il maltempo. Una forte perturbazione riporterà pioggia in pianura e neve in montagna anche a bassa quota sulle Alpi. Le previsioni dell'Aeronautica militare segnalano per oggi nuvolosità in aumento, mentre da domani sono attese le precipitazioni più intense.

niente neve in austria 1

Secondo quanto riporta ilmeteo.it «stiamo vivendo una fase meteo-climatica ben lontana dall'essere invernale. L'anticiclone africano infatti continua a dispensare giornate di calma piatta con temperature praticamente superiori alla media del periodo su tutto il Paese e specialmente sulle regioni del Sud e sulle due Isole Maggiori dove in questi giorni si è potuto tranquillamente passeggiare in manica di camicia.

Proprio a causa di questa enorme ed invadente cupola anticiclonica (che prende le sue origini dal cuore pulsante del continente africano) il grande freddo invernale si trova costretto a rimanere confinato a latitudini più settentrionali rispetto al mare nostrum».

inverno caldo 2

«Ad essere sinceri ci troviamo in un contesto di grande caos da parte dei centri di calcolo internazionali – spiegano gli esperti de ilmeteo.it – in quanto alcuni vedrebbero il suo arrivo dopo la metà del mese, altri addirittura non vedono cambiamenti fino alla fine di Gennaio. Con queste premesse potete ben capire come sia difficile poter dare notizie certe su quando potrebbe arrivare un po' d'Inverno dalle nostre parti».

INVERNO CALDO 1

Tra Domenica e Lunedì qualche piccola diminuzione potrà registrarsi su alcuni tratti del Sud e del Centro, ma questo solo per effetto del transito di una perturbazione che oltre alle piogge limiterà ovviamente l'irraggiamento solare. Tuttavia le temperature si manterranno ancora ovunque sopra media. Le uniche aree dove le temperature si manterranno relativamente fresche saranno quelle del Nordovest con valori che faticheranno a superare la soglia dei 9/10°C. Sul resto del Paese, a parte sui rilievi, si spazierà dal colore giallo (12/14°C) fino ad arrivare a quello rosso dove le temperature raggiungeranno senza fatica punte prossime 20/22°C. Tornerà, come detto, la neve: in particolare sulle zona Alpine a quote superiori i 1000 metri. Per quel che riguarda il Centro Sud si dovràò salire oltre i 2 mila metri.

INVERNO CALDO

Secondo 3bmeteo domani ci saranno piogge e rovesci su tutto il Nord e sulla Toscana «con episodi temporaleschi tra Levante ligure e Versilia. Entro sera precipitazioni che coinvolgeranno anche Sardegna, Lazio, Umbria e Abruzzo interno. Maggiori schiarite al Sud e sul medio-basso Adriatico. Nevicate sulle Alpi oltre i 1000-1200m, sopra i 1500-1600 sull'Appennino centro-settentrionale. Temperature massime in calo al Nord, stazionarie altrove, in rialzo sul versante adriatico con picchi di 16-18°C tra Marche e Puglia. Ventilazione da Sud-Sudovest in netto rinforzo, con raffiche fino a 60-80 km/h la sera su mar Ligure, alto Tirreno e crinali appenninici».

inverno caldo 1

Lunedì ancora abbassamento delle temperature, piogge e nevicate: la perturbazione in spostamento verso Est coinvolgerà Triveneto e Centro-Sud italiano. «Possibili temporali tra Lazio, Campania e Nord della Calabria, fenomeni localmente intensi, attenzione. Instabile anche sulle Isole Maggiori. Schiarite dal pomeriggio al Nord-Ovest.

Continuerà a nevicare invece solo sulle Alpi confinali oltre i 900-1200m, sopra i 1800m in Appennino. Possibili accumuli pluviometrici totali oltre gli 80mm sulle aree dell'alto Tirreno, Friuli e basso Tirreno. Temperature ancora oltre la media ovunque, massime di 16-18°C su adriatiche e Centro-Sud. Più fresco al Nord, valori massimi compresi tra 9 e 14°C. Vento burrascoso dai quadranti occidentali, raffiche anche oltre gli 80 km/h su mar Ligure e medio-basso Tirreno. Mareggiate sulle coste esposte».