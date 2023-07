1 lug 2023 16:40

FINITE LE NOZZE? FUORI LE MAZZE – LE FAMIGLIE DI DUE SPOSINI INDIANI SI SONO DATE APPUNTAMENTO PER UNA RISSA A REGGIO EMILIA. LUI, DOPO AVERLA MOLLATA, NON RESTITUITO IL DENARO SPESO DALL’ALTRA FAMIGLIA PER LA CERIMONIA (COMA DA TRADIZIONE INDIANA) - LA RESA DEI CONTI IN UN PARCHEGGIO DI UN CENTRO COMMERCIALE: 7 PERSONE SE LE SONO DATE DI SANTA RAGIONE (CALCI, PUGNI E BASTONATE) E 2 DI LORO SONO DOVUTE ANDARE IN OSPEDALE…