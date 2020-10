FINITE LE PECORINE, BUTTIAMOCI SULLE PECORE - LA STORIA DEL REGISTA E DISEGNATORE 83ENNE, BRUNO BOZZETTO, CHE DA 6 VIVE IN CASA CON BEELEN, UN OVINO DI QUASI UN QUINTALE - L’ANIMALE È CRESCIUTO NEL SALOTTO NEANCHE FOSSE UN CHIHUAHUA - LO TROVO’ UNA MATTINA DEL 2014 IN UN TERRENO AFFIANCO AL SUO: ERA UN AGNELLINO SMARRITO CHE AVEVA ANCORA IL CORDONE OMBELICALE…

Cl.Osm. per “Libero quotidiano”

BRUNO BOZZETTO E LA PECORA BEELEN

Il signor Rossi, la felicità, l' ha trovata mettendosi in casa una pecora. Sì, perché Bruno Bozzetto (regista e disegnatore milanese 83enne, tra i suoi lavori più riusciti c' è proprio "Il signor Rossi cerca la felicità") da sei anni vive con Beeelen, un esemplare ovino domestico di circa un quintale che è cresciuta nel suo salotto neanche fosse un chihuahua. Tra l' altro, basta un suo scatto per mandare in tilt i social network: ogni foto che la ritrae scatena orde di "mi piace" e cuoricini e condivisioni da far impallidire un influencer medio.

BRUNO BOZZETTO E LA PECORA BEELEN

Lunghe orecchie cadenti e lo sguardo pacifico, Beeelen ha pure ispirato alcuni disegni dell' animatore lombardo che ammette: sì, la pecora è un animale intelligente e no, non vive esattamente in casa con lui perché è diventata troppo grande, ma «ogni volta che può sgattaiola dentro e noi la lasciamo fare». Sorride, Bozzetto. Per Beeelen ha costruito un recinto che tiene sempre aperto in giardino e i suoi nipotini le hanno persino regalato i loro giocattoli in disuso. Ché non bisogna annoiarsi mai, nella vita: e questo vale anche per i nostri amici a quattro zampe. Pecore incluse.

Bozzetto e Beeelen abitano a due passi dalla collina Maresana, in provincia di Bergamo: aria buona e prati sterminati, sui quali lei bruca (quasi) tutto quel che trova.

BRUNO BOZZETTO E LA PECORA BEELEN

Se un' erba non è di suo gradimento, passa a quella successiva: e chi l' ha detto che le pecore non hanno gusti raffinati? È la natura che mette di buonumore un po' tutti: uomini e animali. «Non è stata una scelta, il nostro incontro è capitato per caso», racconta Bozzetto: una mattina del 2014 l' artista sente per la prima un belato provenire da un terreno affianco al suo. Viene da un agnellino, dimenticato o smarrito dopo che altre pecore se ne sono andate all' alba.

Ha ancora il cordone ombelicale e piange come un disperato. Che sia stato amore a prima vista o meno, non si sa: ma da allora Beeelen è cresciuta e non ha più lasciato la sua famiglia d' adozione. Anche adesso che, lievitata di stazza, ha incrementato le attenzioni e le cure che gli devono essere assegnate. «La facciamo tosare due volte all' anno. Per questa operazione viene uno specialista della Bergamasca, ci vogliono fino a quattro persone per tenerla ferma. Ma è necessario. Dopo, per qualche giorno, si nasconde. Come se avesse vergogna», spiega Bozzetto.

BRUNO BOZZETTO E LA PECORA BEELEN

Beeelen è un animale giocherellone. «Secondo si è messa in testa di essere un cane», aggiunge il suo padrone, divertito. «Dopotutto è stata cresciuta così, in casa. C' è un gatto che le piace rincorrere, fa delle belle corse e se qualcuno le dà da mangiare lei allunga la zampa, proprio come fanno i cagnolini».

Beeelen convive con altri animali ed è un esemplare molto affettuoso. E alla fine la vedi lì, aggrappata con una zampetta a Bozzetto, con il muso allungato in cerca di coccole, nello studio del disegnatore con un' Olivetti sulla scrivania e un tablet poco distante, e capisci che più pacifico di lei non c' è proprio nessuno. Beeelen è curiosissima e ha una virtù rara, al giorno d' oggi: la spontaneità. Insomma, che la Ovis aries (la razza di Beeelen) non sia esattamente tra le specie tradizionalmente catalogate sotto la dicitura «animali d' affezione», è solo un dettaglio. Chi l' ha detto che ci possiamo mettere in casa solo cani e gatti? I Bozzetto ne sono convinti, anche perché sono abituati ad avere esemplari particolari in giro per casa: in passato hanno posseduto furetti e oche.

BRUNO BOZZETTO E LA PECORA BEELEN