23 mar 2024 19:30

È FINITO IL BUSINESS DEL FAKE? – AMAZON HA VINTO LA PRIMA CAUSA IN ITALIA CONTRO LE SOCIETÀ CHE SCRIVONO RECENSIONI FALSE PER FAR AUMENTARE LA REPUTAZIONE DI UN’ATTIVITÀ. LA STESSA PRATICA AVVIENE PER I RISTORANTI: I TITOLARI RICEVONO DELLE PROPOSTE PER RICEVERE DELLE BUONE RECENSIONI IN CAMBIO DI SOLDI. SE VIENE RIFIUTATA L'OFFERTA, SCATTA IL RICATTO. LA DENUNCIA DI UN RISTORATORE ROMANO: “MI HANNO DETTO 'SE NON CI RISPONDI PIÙ INIZIEREMO A DARTI RECENSIONI NEGATIVE'. TANTI SCELGONO QUESTA SCORCIATOIA"