23 set 2024 16:52

È FINITO IL DISSING TRA FEDEZ E IL CODACONS: IL RAPPER È STATO PROSCIOLTO DALL’ACCUSA DI AVER CALUNNIATO L’ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI – NEL 2020 L’EX MARITO DI CHIARA FERRAGNI AVEVA PRESENTATO QUERELA CONTRO IL CODACONS PER UNA PRESUNTA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE PER LA RACCOLTA DI FONDI PER IL CORONAVIRUS – DOPO ANNI DI GUERRE LEGALI, LO SCORSO GIUGNO FEDEZ E IL FONDATORE DELL'ASSOCIAZIONE, CARLO RIENZI, AVEVANO PARTECIPATO INSIEME A UN EVENTO PER TARANTO…