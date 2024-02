Estratto dell'articolo di Elisabetta Murina per www.fanpage.it

chiara ferragni all hotellerie de mascognaz 9

Chiara Ferragni ha trascorso un weekend in Valle d'Aosta insieme alla famiglia, soggiornando presso l'Hotellerie de Mascognaz a Champoluc. […] ora la struttura […] dopo aver condiviso un post dell'influencer, ha dovuto rimuoverlo perché sommerso da commenti negativi.

[…]

Stando a quanto fa sapere il Gambero Rosso, l'hotel ha poi chiesto a Ferragni di poter ricondividere le sue immagini su Instagram, ricevendo un via libera come risposta. "Chiara ci ha dato il suo ok. Poi nella notte è successo il pandemonio, ci sono arrivati centinaia di insulti, e abbiamo dovuto rimuovere il post", ha fatto sapere una manager della struttura, che ha preferito rimanere anonima.

chiara ferragni all hotellerie de mascognaz 5

[…] Se prima la presenza dell'influencer in un determinato luogo, hotel o ristorante, portava visibilità e clienti ai proprietari, ora sembra accadere esattamente il contrario. […]

i post contro hotellerie de mascognaz i post contro hotellerie de mascognaz i post contro hotellerie de mascognaz

chiara ferragni all hotellerie de mascognaz 8 chiara ferragni all hotellerie de mascognaz 4 chiara ferragni all hotellerie de mascognaz 10 chiara ferragni all hotellerie de mascognaz 1 chiara ferragni all hotellerie de mascognaz 2 chiara ferragni all hotellerie de mascognaz 3 chiara ferragni all hotellerie de mascognaz 6 chiara ferragni all hotellerie de mascognaz 7