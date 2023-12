FIORENZA RANCILIO È STATA UCCISA DAL FIGLIO CON UN MANUBRIO DA PALESTRA - IL PM HA CHIESTO LA CONVALIDA PER OMICIDIO VOLONTARIO PER GUIDO POZZOLINI GOBBI RANCILIO, IL FIGLIO DELLA 73ENNE AMMAZZATA NEL SUO APPARTAMENTO DI MILANO - IL 35ENNE, AFFETTO DA SCHIZOFRENIA, HA AVVOLTO LA MADRE IN ALCUNI ASCIUGAMANI E IN UN PIUMONE PRIMA DI COLPIRLA ALLA TESTA - È POSSIBILE CHE A RANCILIO VENGA RICONOSCIUTO IL VIZIO DI MENTE: I SUOI PROBLEMI PSICHIATRICI ERANO NOTI DA TEMPO...

Cesare Giuzzi per il “Corriere della Sera”

[…] un figlio che, dopo l’adolescenza e i primi anni di università, inizia ad essere travolto […] da quella schizofrenia che lo ha portato a continui ricoveri e un Tso. Fiorenza Rancilio per dieci anni non ha smesso di lottare, nella speranza che suo figlio potesse trovare finalmente un equilibrio che gli permettesse semplicemente di vivere. Quello che non faceva più: chiuso in casa, nessuna amicizia, l’assoluta dipendenza — a 35 anni — dalla madre.

Ora lei non c’è più, uccisa a 73 anni […] per mano proprio di Guido, figlio voluto e a lungo cercato, anche nel tentativo di superare la tragedia del fratello Augusto Rancilio, sequestrato e ucciso nel ‘78 dalla ‘ndrangheta. Guido Augusto Gervaso Gastone Pozzolini Gobbi Rancilio è ancora in stato di fermo nel reparto di Psichiatria del Policlinico. Il pm Ilaria Perinu ha chiesto la convalida per omicidio volontario aggravato dal vincolo familiare. […]

Non sembrano esserci dubbi sulla sua responsabilità, diversa sarà la valutazione sull’imputabilità o su un vizio totale di mente. Il difensore Francesco Isolabella chiederà una perizia sul suo stato di salute. I carabinieri hanno trovato «l’arma»: un pesante manubrio da palestra. […] il 37enne ha avvolto la madre in alcuni asciugamani e in un piumone prima di colpirla — più volte e con una violenza che non le ha lasciato scampo — alla testa. […]

Non c’è ancora chiarezza sui motivi del gesto. Ma forse non ce ne sarà mai perché Guido Pozzolini Gobbi Rancilio ancora non si rende conto di quel che è accaduto. A chi l’ha incontrato in ospedale, ha parlato di «un viaggio da fare», di «una valigia da preparare», della madre, come se fosse viva. […] i problemi psichiatrici erano noti. Ai vicini, ai familiari, ai medici. Almeno tre gli specialisti privati che lo seguivano, altri si erano occupati di lui durante i ricoveri. […]

Da un po’ mamma Fiorenza aveva confidato a molti di «avere paura» perché le crisi si facevano «sempre più violente». Non contro di lei, o almeno non risultano aggressioni fisiche, ma Guido era ancora più chiuso, si sentiva in «gabbia». […]

