FIORI D’ARANCIO (FINTI) PER I MANESKIN! – PER LANCIARE IL LORO ALBUM “RUSH”, DAMIANO, THOMAS, ETHAN E VICTORIA SI SONO UNITI IN UN “MATRIMONIO MUSICALE” (CELEBRATO DA ALESSANDRO MICHELE) A PALAZZO BRANCACCIO, NEL CENTRO DI ROMA - TRA GLI INVITATI: BAZ LUHRMANN, FEDEZ, MANUEL AGNELLI, DYBALA, SABRINA IMPACCIATORE, PAOLO SORRENTINO E... (FOTO E VIDEO DELLA CERIMONIA E DEGLI INVITATI) – SELVAGGIA LUCARELLI CONTRO L’EVENTO: “MA CHE È STA CAFONATA?”

Estratto da www.romatoday.it

i maneskin si sposano

Maneskin lo avevano annunciato giorni fa che il 19 gennaio sarebbe stata una data speciale per loro a Roma. Quella marcia nuziale suonata da una terrazza sul Campidoglio da Thomas aveva incuriosito i fan, poi l'appuntamento: "Roma, 19 gennaio 2023". Un giorno prima l'uscita del nuovo album "Rush".

Così Damiano, Thomas, Ethan e Victoria si sono ritrovati nella serata di giovedì a Palazzo Brancaccio per un matrimonio simbolico, il "matrimonio musicale" targato Spotify. Un altare, quattro panchette. Non mancano fiori, candelabri e due ali di sedie per gli ospiti, separate da un lungo tappeto rosso, tra specchi, stucchi e un imponente lampadario: così i Maneskin hanno scelto di celebrare l'uscita di Rush.

damiano dei maneskin con fedez

Per l'inusuale cerimonia sono arrivati anche diversi vip, tra cui Baz Luhrmann, Fedez, Manuel Agnelli, Machine Gun Kelly. Hanno presenziato Dybala, Sabrina Impacciatore, Paolo Sorrentino, Fletcher Donohue, Benedetta Porcaroli, Cathy La Torre, Floria Sigismondi.

Tutti e quattro vestiti di bianco: Thomas e Damiano da sposi, Vittoria ed Ethan da spose, tutti con in mano un bouquet di rose rosse che poi hanno lanciato tra gli invitati, come tradizione vuole. Ad officiare la cerimonia è stato l'ex direttore creativo di Gucci Alessandro Michele. Una cerimonia in piena regola, organizzata da Spotify Global per la presentazione dell'album 'Rush!', alla fine della quale gli ospiti hanno tirato ai festeggiati del riso nero. […]

victoria dei maneskin matrimonio dei maneskin 3 il matrimonio dei maneskin fedez e manuel agnelli al matrimonio dei maneskin paulo dybala e la fidanzata oriana sabatini al matrimonio dei maneskin alessandro michele e i maneskin

la festa dopo il matrimonio dei maneskin matrimonio maneskin alessandro michele celebra il matrimonio dei maneskin matrimonio dei maneskin 2 damiano dei maneskin machine gun kelly, dybala, oriana sabatini e fedez al matrimonio dei maneskin torta nera al matrimonio dei maneskin matrimonio dei maneskin