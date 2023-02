FIORI D’ARANCIO A “UN GIORNO DA PECORA”! – IN DIRETTA SU RAI RADIO1 IL VIROLOGO FABRIZIO PREGLIASCO HA CHIESTO ALLA SUA COMPAGNA CAROLINA DI SPOSARLO (E LEI HA CHIAMATO IN DIRETTA: “NON ME LO ASPETTAVO, IO PERÒ DICO DI SÌ MA....”) - A QUANDO L’ANELLO? PREGLIASCO (CHE È STATO APPENA TROMBATO ALLE ELEZIONI REGIONALI IN LOMBARDIA) PRENDE TEMPO: “HO GIÀ SPESO TANTO PER LA CAMPAGNA ELETTORALE, QUASI DIECIMILA EURO...” - QUANDO LEI GLI DIEDE DEL "PIRLA" IN DIRETTA - VIDEO!

Da “Un Giorno da Pecora – Rai Radio1"

FABRIZIO PREGLIASCO A UN GIORNO DA PECORA

Fabrizio Pregliasco chiede la mano della sua ‘storica’ compagna Carolina in diretta a Un Giorno da Pecora. Ospite del programma di Rai Radio1, condotto da Giorgio Lauro oggi insieme all’attrice Claudia Gerini, il virologo, da poco uscito sconfitto dalle elezioni regionali, nelle quali si era candidato per il c.sinistra, in Lombardia, ha rivelato di voler fare entro l’anno il ‘grande passo’: “la mia fidanzata non era d’accordo con questa candidatura, lei mi sostiene e mi supporta da vent’anni. Per questo dico che ora è arrivato il momento di sposarci”.

la compagna di fabrizio pregliasco carolina pellegrini

La sua è una richiesta ufficiale allora? “Si – ha risposto senza esitare a Un Giorno da Pecora - Carolina è una donna straordinaria, vivere con lei mi dà tanta gioia ed è un grande regalo. Per questo le chiedo: mi vuoi sposare?” La richiesta ha stupito un po’ tutti, conduttori compresi, ma non l’interessata, che subito dopo è stata raggiunta telefonicamente dal programma per dare l’attesa risposta: “sono senza parole, certo che rispondo di sì!", ha detto felice Carolina Pellegrini.

la moglie di fabrizio pregliasco carolina pellegrini 2

“Non me lo aspettavo, io però dico di sì, lo sposo, a patto che non faccia più il birichino: deve dormire di più mangiare meglio, non è più un ragazzino". A quando l’anello per il matrimonio? “Ho già speso tanto per la campagna elettorale, quasi diecimila euro…”, ha risposto il virologo, nonostante la sua compagna avesse affermato poco prima di “aspettarsi un regalo appena tornato a casa”. A risolvere il problema ci ha pensato Claudia Gerini, che ha chiosato: “non si preoccupi, a Roma c’è molta scelta, glielo do io qualche buon consiglio su dove acquistarlo…”

