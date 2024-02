A FIRENZE ALMENO TRE OPERAI SONO MORTI A CAUSA DEL CROLLO DI UNA TRAVE IN CEMENTO SU UN SOLAIO, IN UN CANTIERE PER LA COSTRUZIONE DI UN SUPERMERCATO - LE PERSONE COINVOLTE SAREBBERO OTTO, ALTRI TRE UOMINI SONO STATI ESTRATTI VIVI DALLE MACERIE: I SOPRAVISSUTI SONO STATI PORTATI IN OSPEDALE IN CODICE ROSSO E GIALLO...

(ANSA) - Un crollo si è verificato stamani in un cantiere a Firenze, in via Mariti, alla periferia della città dove è in corso la costruzione di un supermercato: avrebbe ceduto un muro di contenimento. Sarebbero 8 le persone coinvolte, secondo quanto fa sapere il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui social.

"Il nostro sistema regionale sta intervenendo per un crollo di impalcatura in un cantiere a Firenze in via Mariti - scrive Giani -. Al momento risultano 8 persone coinvolte. Sul posto i nostri sanitari, Vigili del Fuoco e Forze di Polizia. L'incidente è avvenuto in un grande cantiere per la realizzazione di un supermercato Esselunga, nell' area dell' ex Panificio militare.

Tre operai sono stati estratti vivi dalle macerie. Ricerche in corso per gli altri. I tre operai estratti vivi sono stati portato all'ospedale di Careggi, due in codice rosso e uno in giallo secondo quanto appreso.