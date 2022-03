FIRST DAUGHTERS CRESCONO - MALIA E SASHA OBAMA CONTINUANO LA LORO ASCESA TRA LE CELEBRITA' DI LOS ANGELES E SI FANNO FOTOGRAFARE A PASSEGGIO NEL RUNYON CANYON: LE DUE HANNO MOSTRATO COSCE E ADDOMINALI E HANNO SFOGGIATO UN LOOK RIGOROSAMENTE SPORTIVO - SOLO QUALCHE GIORNO FA IL PADRE HA ANNUNCIATO DI ESSERE POSITIVO AL COVID E... - FOTO

Dagotraduzione dal Daily Mail

sasha e malia obama 3

Le figlie di Barack Obama, Sasha e Malia, hanno consolidato il loro status di vere celebrità di Los Angeles spuntando un altro rito di passaggio: un'estenuante escursione nella calura di Hollywood.

Le ex First Daughters - che si sono trasferite entrambe sulla costa occidentale all'inizio di quest'anno - sono state fotografate mentre si godevano una passeggiata panoramica in salita, pochi giorni dopo essere state avvistate a cena in un esclusivo ristorante di Los Angeles con la madre Michelle.

Sasha, 20 anni, e Malia, 23, hanno entrambe sfoggiato un look sportivo: Sasha indossava una maglietta nera allacciata sotto al seno e uno short, con il piercing all’ombelico ben in vista, e accessori colorati come le collane e la cavigliera; Malia ha optato per un look più sobrio, indossava solo un elastico al polso.

sasha e malia obama 2

Le escursioni sono state a lungo il passatempo preferito delle celebrità di Los Angeles, che vengono regolarmente fotografate nell'area del Runyon Canyon, nota per i suoi vari sentieri e le viste mozzafiato sulla città - e l'iconica insegna di Hollywood.

L'uscita di Sasha e Malia arriva pochi giorni dopo che il padre, l'ex presidente Barack Obama, 60 anni, ha rivelato su Twitter di essere risultato positivo al COVID. In un post condiviso sul suo account domenica ha detto di avere di male al golo ma di sentirsi bene per il resto.

