FISCHIA IL VENTO! – IN SVIZZERA DUE TRENI SONO DERAGLIATI A CAUSA DEL FORTE VENTO (CHE SOFFIA A OLTRE 120 KM/H) - ENTRAMBI GLI INCIDENTI SONO AVVENUTI NEL POMERIGGIO DI IERI: NEL PRIMO TRE PERSONE SONO RIMASTE FERITE –PIU' GRAVE IL BILANCIO DEL SECONDO: UNA CARROZZA SI È RIBALTATA E 12 PERSONE SONO RIMASTE FERITE, UNA IN GRAVI CONDIZIONI…

Estratto da www.corriere.it

Due treni sono deragliati nel pomeriggio in Svizzera, a pochi chilometri l’uno dall’altro, provocando il ferimento di una ventina di persone. Secondo le prime informazioni il duplice incidente è stato provocato dal maltempo che ha investito la zona, a ovest e a nord della capitale Berna.

Il primo deragliamento è avvenuto attorno alle 17: le carrozze di code di un convoglio che da Berna era diretto verso Bienne sono uscite dai binari rovesciandosi su un lato. […] Solo tre persone, secondo quanto informa la compagnia ferroviaria Aare Seeland che gestisce la linea, sono rimaste ferite. […]

[…] Un secondo convoglio è uscito dai binari lungo la linea Berna-Soletta vicino alla stazione di Buren zum Hof, a una trentina di chilometri dall’altro incidente. A deragliare questa volta è stata una carrozza di testa che ha terminato la corsa contro un pilone. Secondo la polizia 12 passeggeri sono rimasti feriti, di cui uno in gravi condizioni. Al momento dei due incidenti l’intera zona settentrionale della Svizzera era spazzata da una tempesta: le raffiche di vento hanno superato i 120 chilometri orari

