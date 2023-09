IL FISCHIO, IL MOMENTO DELL'IMPATTO E POI LA FRENATA D’EMERGENZA: IL VIDEO DEL TRENO CHE TRAVOLGE GLI OPERAI ALLA STAZIONE DI BRANDIZZO – A CIRCA TRECENTO METRI DI DISTANZA, UNA TELECAMERA DI SICUREZZA HA RIPRESO IL MOMENTO ESATTO IN CUI IL CONVOGLIO HA INVESTITO E UCCISO I CINQUE ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DEI BINARI - NEL FILMATO SI VEDE PASSARE, SOLO QUALCHE MINUTO PRIMA E IN RITARDO, UN ALTRO TRENO: IL TECNICO ANTONIO MASSA HA PENSATO CHE FOSSE L'ULTIMO A TRANSITARE. E INVECE...

Estratto dell’articolo di Sarah Martinenghi per www.repubblica.it

video del treno che travolge gli operai a brandizzo 5

Il fischio del treno segna il momento della tragedia, poi la disperata frenata e il suono stridulo delle rotaie che si trascinano per almeno mezzo minuto. Trenta secondi per arrestare la corsa a oltre 100 chilometri orari del convoglio che, alle 23.47 di mercoledì scorso, è appena piombato e ha travolto i cinque operai al lavoro per rimpolpare la massicciata.

treno uccide cinque operai alla stazione di brandizzo torino 8

A circa trecento metri dal luogo dell’impatto, una telecamera di sicurezza riprende i treni che sfrecciano alla stazione di Brandizzo: il filmato ottenuto da Repubblica riprende quindi proprio il convoglio merci della strage. Si vede passare anche quello immediatamente precedente, solo quattro minuti prima.

E’ un treno in ritardo. La squadra di operai è già pronta a rimettersi di nuovo al lavoro sui binari. Nonostante la linea non sia ancora stata interrotta, e l’autorizzazione formale a procedere non sia quindi mai arrivata.

video del treno che travolge gli operai a brandizzo 2

Il passaggio del convoglio potrebbe aver creato confusione ad Antonio Massa, il tecnico referente di Rfi che subito prima aveva saputo dalla dirigente movimentazione di dover attendere il passaggio di mezzi che non erano in orario e che sarebbero ancora dovuti transitare. E’ stato lui però, secondo quanto emerso dalle indagini, a dare il via libera ai lavori sui binari, violando così la procedura di sicurezza. […]

