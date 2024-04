16 apr 2024 09:12

FISCO, CHE FIASCO: GIRANO MAZZETTE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – TRE FUNZIONARI SONO AI DOMICILIARI: IN CAMBIO DI DENARO, O PAGAMENTO DI PRANZI AL RISTORANTE, AIUTAVANO GLI IMPRENDITORI FORNENDO INFORMAZIONI PER CHIUDERE LE PRATICHE APERTE CON IL FISCO – LE CIFRE RICHIESTE VARIAVANO A SECONDA DELL’IMPORTO DELL’AVVISO O DELLA CARTELLA E IN BASE ALLA COMPLESSITÀ DELLA PRATICA E SPAZIAVANO DAI 100 EURO A…