4 set 2023 14:18

IL FISCO NON HA PIETÀ – UN 86ENNE DI SIENA SI È VISTO ARRIVARE UNA CARTELLA ESATTORIALE DA 26 MILA EURO, PER UN ACCERTAMENTO FISCALE DEL 1998, DA SALDARE ENTRO 5 GIORNI – L’ANZIANO, PICCOLO IMPRENDITORE IN PENSIONE, HA SCRITTO A GIORGIA MELONI: “COME POSSO PAGARE VISTO CHE NON POSSIEDO BENI IMMOBILI E CHE L'UNICO REDDITO DI SOSTENTAMENTO È LA PENSIONE, TRA L'ALTRO DI MODESTA ENTITÀ?”