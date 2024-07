31 lug 2024 15:48

IN FISSA PER LA RISSA - BULLISMO E MAZZATE: CINQUECENTO RAGAZZINI SONO STATI IDENTIFICATI A TRIESTE - DA SETTIMANE I PISCHELLI SI DANNO APPUNTAMENTO A MUGGIA, CITTÀ POCO DISTANTE, PER CORCARSI DI BOTTE IN STILE "FIGHT CLUB" - TRA I GRUPPI DI ADOLESCENTI (COMPOSTI DA ITALIANI, MAGREBINI E BALCANICI) E CI SONO ANCHE LE RAGAZZINE CHE SI BATTONO PER SOLDI MENTRE I LORO COETANEI STANNO INTORNO E TIFANO, DOPO AVER PAGATO PER ASSISTERE AL MATCH...