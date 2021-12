IL VENERDI’ NERO DI ENRICO LETTA – BATTUTO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI DALL’ASSE RENZI-CENTRODESTRA SULL’IRPEF E BACCHETTATO DA MATTARELLA CHE DICE NO AL BIS E CONFESSA LA SUA IRRITAZIONE PER LE INTERPRETAZIONI SUL DDL PER LA NON RIELEGGIBILITA’ – CASTAGNETTI, CORAZZIERE DEL CAPO DELLO STATO, INFIERISCE: “NON SI MODIFICA LA COSTITUZIONE PER RISOLVERE UN PROBLEMA POLITICO. INECCEPIBILE LA REAZIONE DI MATTARELLA” – AUMENTANO I MAL DI PANCIA TRA I DEM PER LA LINEA DI ENICHETTO...