Da milano.corriere.it

Daniele Leali, dj, e considerato il «braccio destro» di Alberto Genovese, l’imprenditore in cella per aver stordito con un mix di coca rosa e ketamina e stuprato una 18enne ospite nel suo appartamento in centro a Milano dove era in corso un festino, risulta indagato dalla Procura di Milano per «cessione di stupefacenti». Leali è a Bali ora e e dovrebbe rientrare in Italia per il 19 dicembre, sarebbe stato lui ad occuparsi dell’organizzazione dei mega party sulla «terrazza sentimento». L’uomo è il terzo indagato nell’indagine coordinata dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro.

Daniele Leali «è assolutamente tranquillo per la sua posizione in ordine ai fatti relativi le feste di Genovese e la sua ribadisce l’assoluta estraneità alla condotta di cessione a fini di spaccio». Lo ha detto il difensore del dj e braccio destro Alberto Genovese, l’avvocato Sabino Di Sibio, precisando che nelle prossime ore verificherà «la formale iscrizione nel registro degli indagati» di Daniele Leali, che al momento si trova a Bali. Iscrizione che il legale definisce «un atto dovuto da parte degli inquirenti. Questo - conclude - non sposta la natura scarsamente indiziaria del reato di cui sarebbe indagato».

In almeno uno dei due stupri di cui è sospettato, Alberto Genovese non era solo. Ad armeggiare sadicamente sul corpo della ragazza stordita dalla droga nella calda estate di Ibiza, c’era anche la sua giovane fidanzata che per questo è indagata con il re delle startup per concorso in violenza sessuale dalla Procura di Milano che lavora anche su una decina di altri casi. Alla complicità sentimentale, secondo il pm Rosaria Stagnaro e l’aggiunto Letizia Mannella, nel rapporto tra il 43enne ricchissimo imprenditore e Sarah B., 25 anni, pr in alcune famose discoteche milesi, si sarebbe aggiunta anche quella criminale. Estate 2020, tra il primo e il 12 luglio.

Genovese ospita gli amici nella magnifica villa con piscina affittata per le vacanze alle Baleari. Ci sono la fidanzata e Sofia (nome di fantasia), italiana di 23 anni, e altre persone, uomini donne, che la Squadra mobile della Questura, diretta da Marco Calì, sta ascoltando o ascolterà come testimoni. Come nell’attico a due passi dal Duomo di Milano dove si sarebbe verificata la violenza sulla modella di 18 anni costata a Genovese l’arresto, anche sull’isola spagnola c’è chi nella «corte dei miracoli» che circonda Genovese si abbandona a droghe e musica altissima.

