COME DAGO-RIVELATO, KKR È PRONTA A PROCEDERE CON L’OPA SU TIM ANCHE SENZA “DUE DILIGENCE” ENTRO LA FINE DI GENNAIO, CON L’APPOGGIO DEL GOVERNO. TELECOM È ALLO SBANDO: I SOCI NON CONCORDANO SU NIENTE E I CONTI SONO IN PROFONDO ROSSO. COSÌ GLI AMERICANI POSSONO PRENDERSELA CON DUE SOLDI. UNA CONTRO-OPA DI BOLLORÉ È IMPROBABILE (NON HA ABBASTANZA SOLI DA OPPORRE ALLA POTENZA DI FUOCO DEGLI AMERICANI) - LE PAROLE DI DRAGHI SPINGONO IL TITOLO IN BORSA