FLASH! - ALLE 12.30, A ROMA, ALDA D'EUSANIO È ENTRATA SENZA MASCHERINA NELLA PANETTERIA DI PIAZZA DELLA MORETTA, ANGOLO VIA DEL PELLEGRINO. QUANDO LA GUARDIA DI FINANZA L’HA FERMATA E MULTATA, LE SONO SALTATI I NERVI...- -
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FLASH! - ALLE 12.30, A ROMA, ALDA D'EUSANIO È ENTRATA SENZA MASCHERINA NELLA PANETTERIA DI PIAZZA DELLA MORETTA, ANGOLO VIA DEL PELLEGRINO. QUANDO LA GUARDIA DI FINANZA L’HA FERMATA E MULTATA, LE SONO SALTATI I NERVI...- -
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“SE USIAMO TUTTI I SOLDI PER LA CRISI, NON RESTERÀ NULLA PER IL DOPO” – IL VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA FRANS TIMMERMANS: “STIAMO MUOVENDO UNA QUANTITÀ INCREDIBILE DI FONDI PER INVESTIMENTI. È UN FATTO UNICO CHE CAPITERÀ UNA VOLTA SOLA”. TRADOTTO: I SOLDI CI SONO, MA VANNO SPESI BENE: LO DICA AL GOVERNO ITALIANO, CHE HA FATTO UNA MANOVRONA SENZA UNO STRACCIO DI PIANO PER IL FUTURO...
MA QUANTO SONO BRAVI GLI ELKANN/AGNELLI A FARE I FROCI CON IL CULO DEGLI ALTRI! PERCHÉ LO STATO ITALIANO DEVE GARANTIRE, ATTRAVERSO LA SOCIETÀ PUBBLICA SACE, IL PRESTITO DI 6,3 MILIARDI DI EURO CHIESTI DA FCA A BANCA INTESA? RICORDIAMO CHE FCA È UN’AZIENDA ITALO-STATUNITENSE CON SEDE LEGALE IN OLANDA E SEDE FISCALE IN GRAN BRETAGNA, CHE STA PER FONDERSI CON LA FRANCESE PSA: PERCHÉ JOHN ELKANN NON LI VA A CHIEDERE A TRUMP, A MACRON, A BORIS JOHNSON O AL SIMPATICO PREMIER OLANDESE RUTTE?
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
UN CORRIDOIO PER NON RESTARE CHIUSI FUORI - DI MAIO E FRANCESCHINI PUNTANO A UN RAPPORTO PRIVILEGIATO CON GERMANIA, RUSSIA E CINA PER CONVINCERE I LORO TURISTI A VENIRE IN ITALIA PER FARE VACANZE ''COVID-SAFE''. MA CONTE NON È COSÌ SICURO, SIA PER RAGIONI DI EPIDEMIA CHE PER I NOTI PROBLEMI NEI RAPPORTI TROPPO STRETTI CON MOSCA E PECHINO…
LA PROVOCAZIONE SUL VACCINO? PER FAR CACCIARE I SOLDI AGLI EUROPEI - IL ''RICATTO'' DELLA SANOFI SERVIVA A STIMOLARE I FINANZIAMENTI PER LA RICERCA. TRUMP HA FIRMATO UN ACCORDO (A CARO PREZZO) PER AVERE IL DIRITTO SUI PRE-ORDINI, COSÌ DA GARANTIRE AGLI AMERICANI LE PRIME DOSI CON SETTIMANE DI ANTICIPO. E OGNI SETTIMANA IN PIÙ DI UNA POPOLAZIONE IMMUNE VALE MILIARDI DI PIL…