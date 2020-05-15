FLASH! - ALLE 12.30, A ROMA, ALDA D'EUSANIO È ENTRATA SENZA MASCHERINA NELLA PANETTERIA DI PIAZZA DELLA MORETTA, ANGOLO VIA DEL PELLEGRINO. QUANDO LA GUARDIA DI FINANZA L’HA FERMATA E MULTATA, LE SONO SALTATI I NERVI...

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MA QUANTO SONO BRAVI GLI ELKANN/AGNELLI A FARE I FROCI CON IL CULO DEGLI ALTRI! PERCHÉ LO STATO ITALIANO DEVE GARANTIRE, ATTRAVERSO LA SOCIETÀ PUBBLICA SACE, IL PRESTITO DI 6,3 MILIARDI DI EURO CHIESTI DA FCA A BANCA INTESA? RICORDIAMO CHE FCA È UN’AZIENDA ITALO-STATUNITENSE CON SEDE LEGALE IN OLANDA E SEDE FISCALE IN GRAN BRETAGNA, CHE STA PER FONDERSI CON LA FRANCESE PSA: PERCHÉ JOHN ELKANN NON LI VA A CHIEDERE A TRUMP, A MACRON, A BORIS JOHNSON O AL SIMPATICO PREMIER OLANDESE RUTTE?

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