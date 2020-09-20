IL REFERENDUM SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI BY ALTAN referendum taglio parlamentari referendum taglio parlamentari referendum taglio parlamentari
FLASH! ALLE 12 HA VOTATO PER IL REFERENDUM IL 12,2% DEGLI ELETTORI-
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“È IL LAVORO CHE DÀ DIGNITÀ NON L’ASSEGNO” – SCAMBIO AL VETRIOLO TRA FABRIZIO BARCA E STEFANO BONACCINI CHE SI SCAGLIA CONTRO IL REDDITO DI CITTADINANZA: “LA POLITICA DOVREBBE FARLI ALZARE DA QUEL DIVANO, FARLI USCIRE DI CASA E FARLI ANDARE A LAVORARE” – E BARCA SI INCAZZA: “VERGOGNA PER LE SUE PAROLE. PER LA SUA CAPARBIA CONVINZIONE CHE "SEI POVERO? COLPA TUA" "NON LAVORI? COLPA TUA…”
CASSA DISINTEGRAZIONE - 160MILA FAMIGLIE IN ATTESA A ROMA: PER 45MILA LAVORATORI ROMANI LA PRATICA NON È ANCORA STATA NEANCHE LAVORATA ALL'INPS ALTRI 115MILA CITTADINI SONO RIMASTI DA APRILE SENZA LE MENSILITÀ DEL SUSSIDIO
LA SVOLTA ELETTORALE DEL GOVERNO: NEL GIORNO DEL VOTO STADI RIAPERTI. SUGLI SPALTI MILLE SPETTATORI A PARTITA - DOPO CHE LE REGIONI AVEVANO INIZIATO A MUOVERSI IN AUTONOMIA, L'ESECUTIVO CONFERMA L'APERTURA DEGLI IMPIANTI, ZINGA PERPLESSO - IL PRESIDENTE DELLA LEGA A DAL PINO METTE NEL MIRINO SPADAFORA, MALAGO' RINCARA: "SI NAVIGA A VISTA" - MAROTTA: "UN BUON INIZIO, PRESTO LA CAPIENZA DOVRA' RAGGIUNGERE IL 40% DEL TOTALE..."
I PRIMI CAFONAL DEL DOPO-LOCKDOWN - SOLO MORRICONE E LA BACCHETTA DI PAPPANO POTEVANO RADUNARE UN SIMILE PARTERRE DI POTENTONI E POTENTUCCI: ALL'AUDITORIUM DI ROMA PER IL TRIBUTO AL GRANDE COMPOSITORE HANNO SFIDATO LA PAURA DEL VIRUS ALESSANDRO PROFUMO E GIANNI LETTA, GUBITOSI E VESPA, MAINETTI E MALAGO', STEFANIA SANDRELLI E I CERASI, ASSUMMA E LUCA BERGAMO
MA QANTAS VOGLIA DI PARTIRE C’È? – LA COMPAGNIA AEREA HA VENDUTO IN DIECI MINUTI TUTTI I POSTI DISPONIBILI SUL VOLO VERSO “IL NULLA”. A OTTOBRE DECOLLERÀ DA SYDNEY UN AEREO CHE SORVOLERÀ PER SETTE ORE LE PRINCIPALI ATTRAZIONI TURISTICHE DEL PAESE: DALL'ULURU ALLE ISOLE WHITSUNDAYS, FINO ALLA SUNSHINE COAST. È PREVISTO ANCHE UN SORVOLO A BASSA QUOTA DEL SYDNEY HARBOUR – IL COSTO? NON PROPRIO ACCESSIBILE…