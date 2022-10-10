FLASH! - L'AQUILA E' VOLATA VIA: DOPO TRE FIGLI E MESI DI "IN & OUT", A GIUGNO E' NAUFRAGATO IL MATRIMONIO DI GINEVRA ELKANN CON GIOVANNI GAETANI DELL'AQUILA D'ARAGONA...-
FLASH! - L'AQUILA E' VOLATA VIA: DOPO TRE FIGLI E MESI DI "IN & OUT", A GIUGNO E' NAUFRAGATO IL MATRIMONIO DI GINEVRA ELKANN CON GIOVANNI GAETANI DELL'AQUILA D'ARAGONA...-
"MARCO BELLAVIA? CI STA MARCIANDO” – A “TUOMAGAZINE.COM” LA BOMBASTICA RIVELAZIONE DI MARYANNA BOSIS, LA DONNA CHE E’ STATA ACCANTO ALL’EX CONDUTTORE DI "BIM BUM BAM" NEGLI ULTIMI 5 ANNI – “IN TV PIANGE PER TERRA, L’ALTRO GIORNO, QUANDO È USCITO DALLA CASA, MI HA MANDATO UN MESSAGGIO PIENO DI INSULTI PESANTI. DICEVA CHE NON AVEVA PIÙ BISOGNO DI ME E CHE ERA GIUNTO IL MOMENTO DI CAVALCARE L’ONDA - NON HA MAI ACCETTATO IL FATTO CHE LA TV GLI AVESSE CHIUSO LA PORTA IN FACCIA. NEL 2018 È STATO MALE. HA AVUTO UN CROLLO E DA LÌ HA COMINCIATO UN PERCORSO CON PSICOLOGO E FARMACI..."
"LA PARA-GURU DELLA GAUCHE AL RAGU’ E’ IL NUOVO VOLTO DELLA SINISTRA DI LOBBY E DI POTERE" – IL RITRATTO AL VELENO DI ELLY SCHLEIN BY “IL GIORNALE”: "È CITTADINA AMERICANA, SVIZZERA E ITALIANA, FIGLIA DI LUMINARI, BISESSUALE, AMAZZONE LGBTQ, GIOVINEZZA TRASCORSA NELLA CONFORT ZONE FRA LA ZTL E IL DDL ZAN, FAMIGLIA DELL'ESTABLISHMENT ED EBREA ASCHENAZITA MA RIGOROSAMENTE ANTI ISRAELE. OUTFIT DA CENTRO SOCIALE SENZA MAI AVERCI MESSO PIEDE. BRAVA L'AGENZIA DI COMUNICAZIONE POLITICA AMERICANA CHE L'HA PRESA SOTTO LA SUA ALA: LA SOCIAL CHANGES, FAMOSA PER AVER CURATO LE CAMPAGNE DIGITALI DI BARACK OBAMA"
MELONI NELLA RETE (UNICA) – UN FITTO SCAMBIO DI LETTERE TRA TIM E CASSA DEPOSITI E PRESTITI HA FATTO SLITTARE LA NASCITA DELLE RETE UNICA CHE ERA PREVISTA PER FINE MESE, IN BASE AL MEMORANDUM SIGLATO A MAGGIO – L'AD DI CDP DARIO SCANNAPIECO È STATO COSTRETTO A FRENARE E ASPETTA LE ISTRUZIONI DEL NUOVO GOVERNO PRIMA DI MANDARE LA LETTERA NON VINCOLANTE PER FISSARE UN PREZZO ALLA RETE…
ARRIVATI DAVANTI AL BARATRO NUCLEARE LA PACE DIVENTA POSSIBILE – QUIRICO: “PUTIN HA PERSO LA GUERRA E, COME TUTTI I TIRANNI, SA CHE L'UNICO COPIONE PER LUI È LA SOLITUDINE, LA CONGIURA FATALE, FORSE LA MORTE - ZELENSKY, CHE STA PERCORRENDO LA STRADA DEL DELIRIO DELLA DISMISURA, NON L'HA ANCORA VINTA. COLORO CHE TENGONO I FILI CHE REGGONO I DUE AVVERSARI SUL CAMPO DEVONO APPROFITTARNE, PER IMPORSI IMPEDENDO IL PASSAGGIO SUCCESSIVO, IL RICORSO ALL'ATOMICA…”
WANDA-ICARDI MEJO DI UNA SOAP (CI MANCA SOLO GRECIA COLMENARES)! CI SONO LE CORNA DI LUI, IL PERDONO, LA ROTTURA, LEI CHE ORA FLIRTA CON IL RAPPER L-GANTE E MAURITO CHE NON MOLLA LA PRESA E LE PROVA TUTTE PER RICONQUISTARE LA EX MOGLIE: "QUANDO TORNI?" – A RENDERE ANCORA PIU’ PEPATA LA TELENOVELA CI SONO LE TANTE VOCI CHE CIRCOLANO SU UNA PRESUNTA GRAVIDANZA DI WANDA NARA… - VIDEO
CAFONALINO A CAVALLO – AL “ROMA POLO CLUB” TRA STALLONI, AITANTI CAVALLERIZZI E SIGNORE IN TIRO È ANDATA IN SCENA LA SFILATA DI BENEFICENZA PER IL PROGETTO “ROSE ANGEL” DEL POLICLINICO UMBERTO I PER LA PREVENZIONE DEL CARCINOMA MAMMARIO – PRIMA DI UNA PARTITA DI POLO E DI UNA GRANDE MAGNATA AL BUFFET, MILENA MICONI, CON SPACCO VERTIGINOSO E MUTANDINA NERA IN BELLA VISTA, HA PRESENTATO LE MODELLE SULLA PASSERELLA IN ROSA – OSPITE D'ONORE L’ORGANIZZATRICE DI MISS ITALIA PATRIZIA MIRIGLIANI E…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
ANCHE VOI VI ALZATE DA TAVOLA APPESANTITI? COLPA DEL… FINE PASTO! - CHI L'AVREBBE MAI DETTO: BERE L'AMARO DOPO PRANZO E CENA NON SOLO NON AIUTA A DIGERIRE, MA POTREBBE ADDIRITTURA RALLENTARLA! - TRA GLI ALTRI CIBI DANNOSI PER LA DIGESTIONE CI SONO I GELATI (A CAUSA DEGLI ZUCCHERI) E PERSINO LA FRUTTA (MA SOLO SE SI SOFFRE DI COLON IRRITABILE) - ANCHE IL PIATTO DI FORMAGGIO A FINE PASTO NON AIUTA...