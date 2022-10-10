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"MARCO BELLAVIA? CI STA MARCIANDO” – A “TUOMAGAZINE.COM” LA BOMBASTICA RIVELAZIONE DI MARYANNA BOSIS, LA DONNA CHE E’ STATA ACCANTO ALL’EX CONDUTTORE DI "BIM BUM BAM" NEGLI ULTIMI 5 ANNI – “IN TV PIANGE PER TERRA, L’ALTRO GIORNO, QUANDO È USCITO DALLA CASA, MI HA MANDATO UN MESSAGGIO PIENO DI INSULTI PESANTI. DICEVA CHE NON AVEVA PIÙ BISOGNO DI ME E CHE ERA GIUNTO IL MOMENTO DI CAVALCARE L’ONDA - NON HA MAI ACCETTATO IL FATTO CHE LA TV GLI AVESSE CHIUSO LA PORTA IN FACCIA. NEL 2018 È STATO MALE. HA AVUTO UN CROLLO E DA LÌ HA COMINCIATO UN PERCORSO CON PSICOLOGO E FARMACI..."

politica

"LA PARA-GURU DELLA GAUCHE AL RAGU’ E’ IL NUOVO VOLTO DELLA SINISTRA DI LOBBY E DI POTERE"  – IL RITRATTO AL VELENO DI ELLY SCHLEIN BY “IL GIORNALE”: "È CITTADINA AMERICANA, SVIZZERA E ITALIANA, FIGLIA DI LUMINARI, BISESSUALE, AMAZZONE LGBTQ, GIOVINEZZA TRASCORSA NELLA CONFORT ZONE FRA LA ZTL E IL DDL ZAN, FAMIGLIA DELL'ESTABLISHMENT ED EBREA ASCHENAZITA MA RIGOROSAMENTE ANTI ISRAELE. OUTFIT DA CENTRO SOCIALE SENZA MAI AVERCI MESSO PIEDE. BRAVA L'AGENZIA DI COMUNICAZIONE POLITICA AMERICANA CHE L'HA PRESA SOTTO LA SUA ALA: LA SOCIAL CHANGES, FAMOSA PER AVER CURATO LE CAMPAGNE DIGITALI DI BARACK OBAMA"

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CAFONALINO A CAVALLO – AL “ROMA POLO CLUB” TRA STALLONI, AITANTI CAVALLERIZZI E SIGNORE IN TIRO È ANDATA IN SCENA LA SFILATA DI BENEFICENZA PER IL PROGETTO “ROSE ANGEL” DEL POLICLINICO UMBERTO I PER LA PREVENZIONE DEL CARCINOMA MAMMARIO – PRIMA DI UNA PARTITA DI POLO E DI UNA GRANDE MAGNATA AL BUFFET, MILENA MICONI, CON SPACCO VERTIGINOSO E MUTANDINA NERA IN BELLA VISTA, HA PRESENTATO LE MODELLE SULLA PASSERELLA IN ROSA – OSPITE D'ONORE L’ORGANIZZATRICE DI MISS ITALIA PATRIZIA MIRIGLIANI E…

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