FLASH - L'EMA, L'AGENZIA EUROPEA PER I MEDICINALI CHE DOVRA' DARE L'OK AI VACCINI, ANNUNCIA: "SIAMO SOTTO CYBERATTACCO"-
FLASH - L'EMA, L'AGENZIA EUROPEA PER I MEDICINALI CHE DOVRA' DARE L'OK AI VACCINI, ANNUNCIA: "SIAMO SOTTO CYBERATTACCO"-
IL MES RIFORMATO SERVE A SALVARE LE BANCHE TEDESCHE - TRIA: ''SE VANNO IN CRISI GLI ISTITUTI TEDESCHI, POI SALTANO ANCHE I NOSTRI. NOI DOBBIAMO OPPORCI A CIÒ CHE CI DANNEGGIA, NON A CIÒ CHE AVVANTAGGIA GLI ALTRI. ALTRIMENTI POI CI SARÀ CHI SI OPPONE AL RECOVERY IN BASE ALLA STESSA LOGICA: PERCHÉ AVVANTAGGIA NOI'' - IL MES, GRAZIE ALLA RIFORMA, POTREBBE DIVENTARE UN PARI GRADO DELLA COMMISSIONE UE NELLA GOVERNANCE ECONOMICA
LE CARTUCCE DELL'ANTITRUST NON SONO A SALVE - MULTA DA 10 MILIONI DI EURO A HP: IL GIGANTE CALIFORNIANO VENDEVA LE SUE STAMPANTI SENZA SPIEGARE AI CONSUMATORI LE LIMITAZIONI E I VINCOLI SULLE CARTUCCE COMPATIBILI, COSÌ DA COSTRINGERLI A COMPRARE QUELLE ORIGINALI. NON SOLO: RIFIUTAVANO L’ASSISTENZA PER LE STAMPANTI SU CUI ERANO STATI USATI PRODOTTI NON HP, VANIFICANDO LA GARANZIA DI LEGGE
QUI SIAMO AL DELIRIO – ASSOLTO IL 70ENNE CHE HA UCCISO A COLTELLATE NEL SONNO LA MOGLIE 63ENNE A BRESCIA: PER I GIUDICI L’ASSASSINO ERA IN PREDA A “UN DELIRIO DI GELOSIA” CHE LO HA RESO INCAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE – IL PM AVEVA CHIESTO L’ERGASTOLO, MA…
MA CHE BELLA PULEDRA - IN ASSENZA DI ALTRI ARGOMENTI, CON ICARDI ORMAI AI MARGINI DEL PSG, WANDA NARA POSA NUDA SU UN CAVALLO E INFIAMMA IL WEB: “TRA LE FOTO PIÙ DIFFICILI CHE HO DOVUTO FARE. IL CAVALLO ERA IMBIZZARRITO” – TWEET! “LE FEMMINISTE CI VEDONO LA DONNA OGGETTO, GLI ANIMALISTI LO SFRUTTAMENTO DEGLI ANIMALI, LA SINISTRA LA LIBERTÀ DI SATIRA (LITTIZZETTO), LA DESTRA L'IPOCRISIA DELLA SINISTRA. MA LA GNOCCA NON LA VEDE NESSUNO?”
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
SU QUELLO NON CI SALGO - RYANAIR HA ORDINATO ALTRI 75 BOEING 737 MAX, IL MODELLO CHE È STATO MESSO A TERRA DOPO DUE TREMENDI INCIDENTI MORTALI. NEL FRATTEMPO SONO STATE FATTE MODIFICHE PER RENDERLI SICURI MA LA BOEING HA PERSO COMUNQUE CENTINAIA DI ORDINI. LA COMPAGNIA LOW COST DEVE AVER STRAPPATO PREZZI DA GRANDI SALDI E ORA OFFRE AI PASSEGGERI UN'OPZIONE: CHI NON CI VUOLE VIAGGIARE SUL ''MAX'' PUÒ FARSI SPOSTARE (GRATIS) SU UN ALTRO VOLO OPERATO DA UN ''VECCHIO'' 737
CI SIAMO FATTI SUPERARE DA TUTTI: PURE IL CANADA DÀ IL VIA LIBERA AL VACCINO PFIZER, LE PRIME DOSI LUNEDÌ - NON SOLO: IL VACCINO CINESE DI SINOPHARM È EFFICACE ALL'86%, SECONDO GLI ESPERIMENTI CONDOTTI NEGLI EMIRATI ARABI UNITI. COSA CHE LO RENDE UN POTENZIALE CANDIDATO PER MOLTI PAESI, SOPRATTUTTO QUELLI EMERGENTI CHE NON POSSONO ACCEDERE IMMEDIATAMENTE A QUELLI PIÙ COSTOSI, VISTO CHE SI PUÒ CONSERVARE IN UN NORMALE FRIGORIFERO