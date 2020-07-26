FLASH - E' MORTA OLIVIA DE HAVILLAND. L'ATTRICE, STAR DI “VIA COL VENTO”, IN CARRIERA AVEVA VINTO DUE OSCAR. AVEVA 104 ANNI E SI È SPENTA NELLA SUA CASA DI PARIGI…-
FLASH - E' MORTA OLIVIA DE HAVILLAND. L'ATTRICE, STAR DI “VIA COL VENTO”, IN CARRIERA AVEVA VINTO DUE OSCAR. AVEVA 104 ANNI E SI È SPENTA NELLA SUA CASA DI PARIGI…-
GIÙ LE MUTANDE! - COSA VUOL DIRE SPOGLIARSI DAVANTI A UNA TROUPE MENTRE SI GIRA UN FILM? LO RACCONTA “SKIN”, IL DOCUMENTARIO DI DANNY WOLF SULLE STAR (E LE COMPARSE) SENZA VELI - PAM GRIER, PIETRA MILIARE DEL NUDO NERO NEI SETTANTA DELLA CONTROCULTURA, SI LAMENTA D' AVER FATTO “LO ZUCCHERO DI CANNA” IN “FOXY BROWN'S” (1974) DI JACK HILL: “ERAVAMO IN PIENA LIBERAZIONE SESSUALE E MI TOCCAVA LA PARTE DELL'ICONA DEL SESSO NERO...” - FOTOGALLERY PORCELLINA
“LASCIO LE SARDINE, SONO CAPETTI E LITIGANO” - SERGIO ECHAMANOV, PRESO IN GIRO DA SALVINI IN UN POST PER UN SUO COMIZIETTO DURANTE LE REGIONALI IN EMILIA ROMAGNA, LASCIA IL MOVIMENTO: “MOLTE DECISIONI SONO CALATE DALL'ALTO, NON ASCOLTANO PIÙ NESSUNO” - INTANTO MATTIA SANTORI INCONTRA SANDRO RUOTOLO A UN EVENTO A LECCE PER IL DIALOGO TRA IL MOVIMENTO E LA SINISTRA… - VIDEO
DALLA PADELLA ALLA BRACE. QUALCUNO DICA AI GRILLINI CHE QUALCUNO LI HA PRESI PER IL CULO. ESULTAVANO DICENDO CHE LO STATO SI SAREBBE OCCUPATO DELLE NOSTRE INFRASTRUTTURE. STA CEPPA! FONTI VICINE AL DOSSIER ASPI CHIARISCONO CHE SI TRATTA DI UNA OPERAZIONE DI MERCATO - È ARRIVATA LA OLA PER L’ENNESIMO (IN)SUCCESSO DEL CONTE CASALINO. FRA QUALCHE MESE, TRA AUTOSTRADE E LE CONDIZIONI DEL RECOVERY, CI SARÀ DA RIDERE...
ATTILIO, UN TIPO RISERVATO - NON C’È UNA FOTO DI FONTANA CON LA MOGLIE ROBERTA DINI, FIGLIA DEL FONDATORE DI “PAUL & SHARK” - LA VILLA FUORI VARESE DOVE È STATO SINDACO PER 10 ANNI, LA PASSIONE PER IL GOLF (OLTRE AL MILAN E IL BASKET), L’AVVIATO STUDIO LEGALE CHE HA FONDATO NEL 1980 È AFFIDATO ALLA PRIMOGENITA, MARIA CRISTINA - E QUEI 5,3 MILIONI DI EURO ALLE BAHAMAS NEI DUE TRUST CREATI DALLA MADRE…
STRAPOTERE JUVE – NEANCHE IL COVID INTERROMPE LA DITTATURA BIANCONERA: SAMP KO E NONO SCUDETTO DI FILA. LE RIVALI? LA LAZIO E’ SCOPPIATA DOPO IL LOCKDOWN PER I TROPPI INFORTUNI E LA PANCHINA CORTA, L’INTER SI E’ BUTTATA VIA CON SASSUOLO, BOLOGNA E VERONA. E L’ATALANTA? HA STUPITO ANCORA TUTTI MA DEVE MANGIARSI LE MANI PER IL PARI DI TORINO – PRIMO SCUDETTO PER SARRI: PARATICI CONFERMA CHE RESTERA’ ALLA JUVE- ANSIA PER DYBALA: FITTA A UN ADDUTTORE, LIONE A RISCHIO… - VIDEO
CAFONALINO – SFILATA E SHOOTING A BORDO PISCINA PER POCHI INTIMI ALL'HOTEL DAMA PER “IL GIARDINO SEGRETO DI AMENIRDIS” BY URSULA SEELEMBACHER – TRA IL FINGER FOOD E LE CREAZIONI DI MODA SI AGGIRANO LE GHIANDOLE MAMMARIE DELLA SEXY BALLERINA GESSICA TAGHETTI, L’ATTRICE CHIARA CONTI, ELISABETTA PELLINI IN CAFTANO BIANCO E L'EX MOGLIE DI FAUSTO BRIZZI CLAUDIA ZANELLA CON IL NUOVO COMPAGNO...
DA MILANO A GENOVA IN 4 ORE E MEZZA: IL VIAGGIO DA INCUBO DI CHI PROVA AD ARRIVARE NELLA LIGURIA PARALIZZATA DAI CANTIERI AUTOSTRADALI. IL VIDEO DEL ''CORRIERE'' E I RACCONTI DI TURISTI E AUTOTRASPORTATORI: ''DEVO ARRIVARE AL PORTO ENTRO LE 4. È LA TERZA VOLTA CHE RITARDO. SE NON CE LA FACCIO, GENOVA MALEDETTA, STAVOLTA MI METTONO IN DISOCCUPAZIONE'' - TRAGHETTI MEZZI VUOTI: PUR DI NON PASSARE PER GENOVA, LA GENTE NON PARTE PER CORSICA E SARDEGNA
VOLETE DISINTOSSICARVI? PROVATE LA DIETA DEI MONACI BUDDISTI. CHI LA SEGUE HA CONFERMATO CHE I RISULTATI SI VEDONO NEL GIRO DI 5/7 GIORNI E SI POSSONO PERDERE FINO A 4 CHILI IN UN MESE - SI TRATTA INFATTI DI UNA SCELTA ALIMENTARE CHE PREVEDE IL CONSUMO DI 1000-1200 KCAL AL GIORNO - ECCO PRO E CONTRO…