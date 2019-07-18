FLASH - E' MORTO LUCIANO DE CRESCENZO, AVEVA 90 ANNI...-
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SALVINI SULL'ORLO DI UNA CRISI DI NERVI: NON È AFFATTO PIACIUTA L'INSISTENZA DEI 5STELLE E DEL PREMIER NEL VOLER TRASCINARE A TUTTI I COSTI IL CAPITANO LEGHISTA IN PARLAMENTO PER LEGARE LA SUA IMMAGINE E LA SUA PERSONA AL RUSSIAGATE E ALL’INCHIESTA IN CORSO. MA IL TIMORE PIÙ GRANDE È CHE SI SIA GIÀ DECISA L’USCITA DELLA LEGA DAL GOVERNO DURANTE LE NEGOZIAZIONI CON GLI ALTRI PAESI UE, CON L'ARRIVO DI DRAGHI A IMITARE CIAMPI: PRIMA PALAZZO CHIGI POI IL QUIRINALE
DEUTSCHE BANK, QUELL’AIUTINO BCE DA 2 MILIARDI PER EVITARE L’AUMENTO DI CAPITALE - IL MAXI-PIANO DI RISTRUTTURAZIONE NON SAREBBE POTUTO PARTIRE SE NON CI FOSSE STATO L’AIUTO DELLA VIGILANZA BCE CHE, TEMPORANEAMENTE, CONSENTIRÀ AL GRUPPO TEDESCO DI «NAVIGARE» CON UN LIVELLO DI CET1 (CAPITALE PRIMARIO) SCONTATO DELLO 0,5%
L’INVASIONE DEI MOSTRI – UNA SECONDA MEDUSA GIGANTE È STATA AVVISTATA IN CORNOVAGLIA: DOPO LA PRIMA DI OLTRE UN METRO, ADESSO UNA SECONDA È STATA RIPRESA DA UN BAGNANTE A ST. AUSTELL BAY – LA PAURA DEGLI ESPERTI È CHE IL MARE SEMPRE PIÙ CALDO ATTIRI FROTTE DI INVERTEBRATI VELENOSI…(VIDEO)
LO STADIO DELLA ROMA? A FIUMICINO - IL PIANO B DI PALLOTTA CHE PER IL NUOVO IMPIANTO PARE CHE ABBIA GIA’ SPESO UNA CIFRA INTORNO AI 93 MILIONI: A VEDERLI FINIRE TUTTI NELLA PATTUMIERA NON CI PENSA PROPRIO – IL SONDAGGIO CON IL SINDACO PD ESTERINO MONTINO…
CAFONAL LUNARE – LA RAI TORNA SULLA LUNA A 50 ANNI DALLO SBARCO DELL’APOLLO 11 – TERESINA DE SANTIS E SALINI PRESENTANO LA PROGRAMMAZIONE SPECIALE DI SABATO 20 LUGLIO ALLA LANTERNA DI FUKSAS – TRA GLI ALLUNATI VESPA E MATANO, POLETTI E LA BISTI, MA A RUBARE LA SCENA È STATO TITO STAGNO CHE HA RACCONTATO DI NUOVO LA STORIA DELLO STORICO “HA TOCCATO” IN ANTICIPO – VIDEO
L'ANIMALE PIÙ CATTIVO CHE PUOI INCONTARE IN SAFARI? L'ELEFANTE! VIDEO: UNA JEEP PIENA DI TURISTI IN SUDAFRICA VIENE CARICATA DA UN PACHIDERMA INFEROCITO, CON LA GUIDA CHE SCAPPA IN RETROMARCIA MENTRE I TURISTI (AUSTRALIANI E DUNQUE IMPERTURBABILI) RIPRENDONO LA SCENA TERRIFICANTE COL CELLULARE
BIG PHARMA, BIG BUSINESS – PER CURARE L’ATROFIA MUSCOLARE SPINALE ESISTE UN FARMACO NOVARTIS CHE HA UNA GRANDE CONTROINDICAZIONE: COSTA 2 MILIONI DI EURO A DOSE! ZOLGENSMA È LA CURA PIÙ CARA AL MONDO, È STATO APPROVATO NEGLI USA E PRESTO ARRIVERÀ IN EUROPA – PER VENIRE INCONTRO AI MALATI LA MULTINAZIONALE PERMETTE DI PAGARLO A RATE. DI 43MILA EURO AL MESE