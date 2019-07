SALVINI SULL'ORLO DI UNA CRISI DI NERVI: NON È AFFATTO PIACIUTA L'INSISTENZA DEI 5STELLE E DEL PREMIER NEL VOLER TRASCINARE A TUTTI I COSTI IL CAPITANO LEGHISTA IN PARLAMENTO PER LEGARE LA SUA IMMAGINE E LA SUA PERSONA AL RUSSIAGATE E ALL’INCHIESTA IN CORSO. MA IL TIMORE PIÙ GRANDE È CHE SI SIA GIÀ DECISA L’USCITA DELLA LEGA DAL GOVERNO DURANTE LE NEGOZIAZIONI CON GLI ALTRI PAESI UE, CON L'ARRIVO DI DRAGHI A IMITARE CIAMPI: PRIMA PALAZZO CHIGI POI IL QUIRINALE