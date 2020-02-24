FLASH! C'È LA SETTIMA VITTIMA IN ITALIA DEL CORONAVIRUS: È UN UOMO DI 62 ANNI DI CASTIGLIONE D'ADDA, MORTO ALL'OSPEDALE DI COMO, GIÀ GRAVE PER ALCUNE PATOLOGIE PREGRESSE-
FLASH! C'È LA SETTIMA VITTIMA IN ITALIA DEL CORONAVIRUS: È UN UOMO DI 62 ANNI DI CASTIGLIONE D'ADDA, MORTO ALL'OSPEDALE DI COMO, GIÀ GRAVE PER ALCUNE PATOLOGIE PREGRESSE-
“BUGIARDA”, VAGI-NA MORIC SI SCAGLIA SU INSTAGRAM CONTRO “BARBARIE” - A ‘LIVE - NON È LA D'URSO’ CONTINUA LA QUERELLE TRA LA SHOWGIRL E LUIGI FAVOLOSO. DOPO ESSERE STATA ANNUNCIATA COME OSPITE NINA AVEVA COMUNICATO CHE NON SAREBBE STATA PRESENTE. DURANTE LA DIRETTA LA D'URSO REPLICA ALLA MORIC
TI CONOSCO MASCHERINA – PANICO ANCHE IN PARLAMENTO: LA DEPUTATA DI “FRATELLI D’ITALIA” MARIA TERESA BALDINI SI PRESENTA IN AULA CON LA MASCHERINA E IN TRANSATLANTICO, COME IN TUTTA ITALIA, SI PARLA SOLO DEL CORONAVIRUS - EX GIOCATRICE DI PALLACANESTRO, LA BALDINI SI È PRESA LA SCENA E HA SPIEGATO: “LO FACCIO PERCHÉ SONO UN MEDICO E SO CHE L’UNICA PREVENZIONE È…” – VIDEO
IL CORONAVIRUS CI È COSTATO 30 MILIARDI IN UN GIORNO – PIAZZA AFFARI HA CHIUSO IN CALO DEL 5,43% DOPO ESSERE ARRIVATA A PERDERE PIÙ DEL 6 - TUTTE LE BORSE EUROPEE CHIUDONO IN ROSSO PER LA PAURA DELL’EPIDEMIA. IL CROLLO PORTA IL FTSE MIB AD AZZERARE I GUADAGNI DELL’ANNO IN CORSO: È IL DECIMO RIBASSO PIÙ AMPIO DEGLI ANNI 2000. UNICO TITOLO CON PERDITA A DOPPIA CIFRA JUVENTUS (-11,83%). MALE LUSSO E INDUSTRIALI - SPREAD A 145 E RECESSIONE SEMPRE PIÙ VICINA…
L'ITALIA NEL PALLONE! - O JUVE-INTER SI GIOCA A PORTE CHIUSE O SALTA IL CAMPIONATO - SE PER L'EMERGENZA DA CORONAVIRUS LA PARTITA NON VENISSE GIOCATA DOMENICA PROSSIMA COME DA CALENDARIO, FINIREBBE IN UN LIMBO DI DATE IMPOSSIBILI: RINVIO DOPO RINVIO, SLITTEREBBE OLTRE LA FINE DEL CAMPIONATO. MA COSA DIRANNO GLI ABBONATI E QUELLI CHE HANNO ACQUISTATO IL BIGLIETTO? – TIMORI PER EUROPEI E PER I GIOCHI OLIMPICI DI TOKYO
MINE VAGANTI A TEATRO: SOLD OUT ALL’AMBRA JOVINELLI DI ROMA PER L’ADATTAMENTO DELLA COMMEDIA CORALE DI FERZAN OZPETEK CHE FIRMA LA SUA PRIMA REGIA TEATRALE -SE IL CAST DEL FILM È ECCELLENTE, NON PUÒ DIRSI DA MENO QUELLO CHE SI VEDE SUL PALCOSCENICO: DA PANNOFINO A PAOLA MINACCIONI – IL REGISTA: “HO SACRIFICATO SCENE E NE HO INVENTATE ALTRE, ANCHE PER…”
ITALIA LAZZARETTO D'EUROPA - IL CORONAVIRUS AL NORD È L'APERTURA DEL ''DAILY MAIL'', UNO DEI SITI PIÙ VISTI AL MONDO: SARÀ UN DANNO MICIDIALE PER IL TURISMO E GLI AFFARI DELLE REGIONI PIÙ PRODUTTIVE DEL PAESE - STAMATTINA UN VOLO BRITISH AIRWAYS DA LONDRA A MILANO È PARTITO IN RITARDO PERCHÉ UN PASSEGGERO HA CHIESTO DI SCENDERE PER PAURA DEL VIRUS - BLOCCATI I VIAGGIATORI ARRIVATI A MAURITIUS SUL VOLO ALITALIA: O VANNO IN QUARANTENA O TORNANO INDIETRO
CONTRO IL CORONAVIRUS DOVETE LAVARVI LE MANI, MA SAPETE FARLO CORRETTAMENTE? – OVVIAMENTE NO: DI SOLITO LE PERSONE SI LIMITANO A DARE UNA PASSATA SOTTO L’ACQUA. E INVECE C’È UNA TECNICA SPECIFICA DA SEGUIRE. INNANZITUTTO VA FATTO PER ALMENO 20 SECONDI (SE AVETE VISTO “BASTA CHE FUNZIONI”, IL TEMPO NECESSARIO A CANTARE LENTAMENTE DUE VOLTE “TANTI AUGURI”). MA SOPRATTUTTO… – VIDEO-GUIDA