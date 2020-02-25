FLASH! AGGIORNAMENTI DALL'AURELIA HOSPITAL DI ROMA: IL PAZIENTE CON UNA SOSPETTA INFEZIONE DA CORONAVIRUS È STATO TRASPORTATO ALLO SPALLANZANI PER LE VERIFICHE, IL PRONTO SOCCORSO È IN VIA DI RIAPERTURA

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IL CORONAVIRUS È IL NOSTRO "CIGNO NERO"? – I RISCHI REALI PER L’ECONOMIA ITALIANA SCATENATI DAL PANICO PER L’EPIDEMIA SONO INCALCOLABILI. LA LOMBARDIA DA SOLA VALE IL 22% DEL PIL E NON È PENSABILE DI TENERLA BLOCCATA A LUNGO – SENZA CONSIDERARE LA MANIFATTURA, IL TURISMO E IL LUSSO, DOVE L’APPORTO CINESE È FONDAMENTALE - GLI ECONOMISTI DANNO PER SCONTATO CHE ANCHE IL PRIMO TRIMESTRE DEL 2020 SARÀ NEGATIVO, IL CHE SIGNIFICA RECESSIONE TECNICA E UNA PROIEZIONE DEL -1% PER TUTTO L’ANNO...

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