FLASH! AGGIORNAMENTI DALL'AURELIA HOSPITAL DI ROMA: IL PAZIENTE CON UNA SOSPETTA INFEZIONE DA CORONAVIRUS È STATO TRASPORTATO ALLO SPALLANZANI PER LE VERIFICHE, IL PRONTO SOCCORSO È IN VIA DI RIAPERTURA-
FLASH! AGGIORNAMENTI DALL'AURELIA HOSPITAL DI ROMA: IL PAZIENTE CON UNA SOSPETTA INFEZIONE DA CORONAVIRUS È STATO TRASPORTATO ALLO SPALLANZANI PER LE VERIFICHE, IL PRONTO SOCCORSO È IN VIA DI RIAPERTURA-
IL CORONAVIRUS È IL NOSTRO "CIGNO NERO"? – I RISCHI REALI PER L’ECONOMIA ITALIANA SCATENATI DAL PANICO PER L’EPIDEMIA SONO INCALCOLABILI. LA LOMBARDIA DA SOLA VALE IL 22% DEL PIL E NON È PENSABILE DI TENERLA BLOCCATA A LUNGO – SENZA CONSIDERARE LA MANIFATTURA, IL TURISMO E IL LUSSO, DOVE L’APPORTO CINESE È FONDAMENTALE - GLI ECONOMISTI DANNO PER SCONTATO CHE ANCHE IL PRIMO TRIMESTRE DEL 2020 SARÀ NEGATIVO, IL CHE SIGNIFICA RECESSIONE TECNICA E UNA PROIEZIONE DEL -1% PER TUTTO L’ANNO...
IL RITORNO DI ANDREA VIANELLO DOPO L’ICTUS: “MA ANCORA NON RIESCO A CANTARE ‘NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI’ – ALL’ANIENE IL GIORNALISTA E EX DIRETTORE DI RAI3 PARLA DEL SUO LIBRO NEL QUALE RACCONTA LA STORIA DI "UNA RINASCITA E DELLA SCOPERTA DI UN SE’ DIVERSO" – MALAGO’ IRONIZZA SUL “TENNIS FANTOZZIANO” DI VIANELLO - BACIAMANI E DENTIERE IN EREZIONE PER CATERINA BALIVO CHE NON VUOLE BACI SULLE GUANCE. L’ASSENZA DI VELTRONI PER INFLUENZA E QUELLA BATTUTA…
ITALIA LAZZARETTO D'EUROPA - IL CORONAVIRUS AL NORD È L'APERTURA DEL ''DAILY MAIL'', UNO DEI SITI PIÙ VISTI AL MONDO: SARÀ UN DANNO MICIDIALE PER IL TURISMO E GLI AFFARI DELLE REGIONI PIÙ PRODUTTIVE DEL PAESE - STAMATTINA UN VOLO BRITISH AIRWAYS DA LONDRA A MILANO È PARTITO IN RITARDO PERCHÉ UN PASSEGGERO HA CHIESTO DI SCENDERE PER PAURA DEL VIRUS - BLOCCATI I VIAGGIATORI ARRIVATI A MAURITIUS SUL VOLO ALITALIA: O VANNO IN QUARANTENA O TORNANO INDIETRO