CON UN FLASH ALL’ALTRO MONDO - IN BRASILE UNA 15ENNE È STATA UCCISA DOPO CHE UN UOMO HA SCAMBIATO IL SUO FLASH PER UNA PISTOLA: L’ABITANTE DI UNA FAVELA HA PUNTATO LA GIOVANE CREDENDO FOSSE UNA POLIZIOTTA E HA FATTO FUOCO COLPENDOLA CON UN PROIETTILE ALLA TESTA…

Scambiano il flash del suo smartphone per una pistola della polizia e la uccidono. La 15enne Khaylane da Silva Nascimento è morta dopo essere stata colpita alla testa da un proiettile nel quartiere di Bom Retiro a Santos, in Brasile. Secondo la ricostruzione la ragazza sarebbe stata scambiata per una poliziotta in possesso di una pistola da un abitante della favela.

La ragazza abitava infatti in una delle favela alla periferia della città, luoghi ritenuti pericolosi dominati dalla malavita. Si pensa che l'adolescente abbia scattato una foto con il flash dal suo smartphone ma il bagliore sarebbe stato confuso per una pistola dao trafficanti di droga della zona che hanno fatto fuoco.

Khaylane era in un vicolo insieme ad altri coetanei vicino casa sua quando un uomo in motorino è passato tra di loro facendo fuoco e colpendo alla testa la 15enne per la quale non c'è stato scampo. Una testimone ha spiegato che poco prima della sparatoria la ragazza si era allontanata dal gruppo per farsi un selfie.

