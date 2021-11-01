FLASH! - ALLARME ROSSO-COVID NEL MONDO DEL CINEMA ROMANO: CHI E' LA NOTA ATTRICE FERVENTE NO-VAX CHE SI E' ATTOVAGLIATA NELLA CASA DI UNA FAMOSA COLLEGA, OSPITI ATTORI E REGISTI DE' NOANTRI, E LI HA CONTAGIATI TUTTI...-
FLASH! - ALLARME ROSSO-COVID NEL MONDO DEL CINEMA ROMANO: CHI E' LA NOTA ATTRICE FERVENTE NO-VAX CHE SI E' ATTOVAGLIATA NELLA CASA DI UNA FAMOSA COLLEGA, OSPITI ATTORI E REGISTI DE' NOANTRI, E LI HA CONTAGIATI TUTTI...-
IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA VI SPINGEREI SU DUE FILMONI STRACULT CHE ARRIVANO MOLTO TARDI NELLA NOTTE COME IL POLITICAMENTE SCORRETTISSIMO “DOVE VAI SE IL VIZIETTO NON CE L’HAI?” E AL POLIZIOTTESCO “LA CITTÀ SCONVOLTA: CACCIA AI RAPITORI” - STASERA IN STREAMING VEDO CHE SU NETFLIX AVETE PERFINO “CAOS CALMO”, QUELLO DOVE SI VEDE IL SEDERE DI NANNI MORETTI IN UNA CELEBRE SCENA DI SESSO CON ISABELLA FERRARI CHE DESTÒ, DICIAMO, QUALCHE PERPLESSITÀ TRA I SUOI FAN - VIDEO
SEMBRA UNA BARZELLETTA MA È SOLO LA BUROCRAZIA ITALIANA - NELLA NOSTRA GIUSTIZIA CI SONO 5.700 SENTENZE BLOCCATE PERCHÉ MANCA UN BOLLINO: I VERDETTI, GIÀ DEFINITIVI, DEVONO ESSERE PUBBLICATI SULLA GAZZETTA UFFICIALE, MA CI VUOLE IL SIGILLO DEL "CONSIGLIERE ESPERTO" DI CASSAZIONE. CHE NON C'È - BASTEREBBE UNA SEMPLICE CIRCOLARE INTERNA CHE TRASFERISSE IL GESTO DEL TIMBRO...
UN “MONTE” DI ESUBERI - POTREBBERO ARRIVARE A 4MILA I LICENZIAMENTI DA MPS PER PER AVERE L’OK DELL’UE SULLA PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE STATALE. LA CIFRA È EMERSA DALLA RELAZIONE DELL’AD BASTIANINI ALLA COMMISSIONE D’INCHIESTA SULLE BANCHE - ORCEL AVREBBE CHIESTO UN AUMENTO DI CAPITALE DA 6,3 MILIARDI, “CONSIDERATO ECCESSIVO DAL MEF”. POI HA SPIEGATO CHE PADOAN “SI È ASTENUTO DA OGNI DECISIONE” (COME DAGO-ANTICIPATO)
“MIO MARITO NON FA ALTRO CHE DIRMI CHE HO IL CERVELLO BRUCIATO PERCHÉ HO FATTO IL VACCINO” – LA MOGLIE E IL FIGLIO DEL NO-VAX TORINESE DENUNCIATO PER AVER MALTRATTATO E RINCHIUSO IN CASA LA FAMIGLIA PERCHÉ VACCINATA: “NON ERA MAI ARRIVATO A SPACCARE GLI OGGETTI DI CASA E A MINACCIARE DI DARCI FUOCO. SEMBRAVA UN'ALTRA PERSONA” – I DUE SONO STATI PORTATI AL SICURO IN UNA CASA FAMIGLIA MENTRE L'UOMO...
CAFONALINO - FAI IL PNEUMOLOGO E NON VUOI SCRIVERE UN BEL LIBRO SULLA PANDEMIA? ALLA PRESENTAZIONE ALL’HARRY’S BAR DI FONTANA DI TREVI A ROMA DEL VOLUME DI LUCA RICHELDI, EX MEMBRO DEL CTS, C'ERA ANCHE IL MINISTRO SPERANZA: "NEL LEGGERE IL RACCONTO DI QUEI GIORNI DIFFICILI, QUANDO ABBIAMO CHIUSO IL PAESE, MI SONO EMOZIONATO" (MAGARI POTEVA ANCHE CHIUDERLO PRIMA, PER ESEMPIO AD ALZANO E NEMBRO) - PRESENTI MASTELLA CON LA MOGLIE, DOMENICO MASI, ELISABETTA FERRACINI, MARA CARFAGNA E… - FOTO
NATALE A NEW YORK (MA SENZA CINEPANETTONE) – OLTRE 100MILA ITALIANI HANNO DECISO DI TRASCORRERE NATALE E CAPODANNO NELLA "GRANDE MELA" DOPO LA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE USA - LE PRENOTAZIONI SONO QUASI AL COMPLETO, MENTRE LE TARIFFE DEI VOLI SONO SCHIZZATE NELL'ULTIMO MESE – MA DOPO QUASI DUE ANNI, CHE AMERICA SI RITROVERANNO QUELLI CHE LA VISITERANNO? DI SICURO NON SARÀ QUELLA DI PRIMA DELLA PANDEMIA…
È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – OGGI 6.032 NUOVI CASI E 68 DECESSI, CON 645.689 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SCENDE ALLO 0,9% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 91 MILIONI E I CITTADINI CHE HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE SONO PIÙ DI 45,1 MILIONI (83,67% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) - IL DATO DEGLI ATTUALI POSITIVI TORNA SOPRA LA SOGLIA DI 100 MILA, COME A FINE SETTEMBRE, CON LA DIFFERENZA CHE ALLORA QUESTO PARAMETRO ERA IN CALO, MENTRE ADESSO È IN CRESCITA...