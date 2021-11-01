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IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA VI SPINGEREI SU DUE FILMONI STRACULT CHE ARRIVANO MOLTO TARDI NELLA NOTTE COME IL POLITICAMENTE SCORRETTISSIMO “DOVE VAI SE IL VIZIETTO NON CE L’HAI?” E AL POLIZIOTTESCO “LA CITTÀ SCONVOLTA: CACCIA AI RAPITORI” - STASERA IN STREAMING VEDO CHE SU NETFLIX AVETE PERFINO “CAOS CALMO”, QUELLO DOVE SI VEDE IL SEDERE DI NANNI MORETTI IN UNA CELEBRE SCENA DI SESSO CON ISABELLA FERRARI CHE DESTÒ, DICIAMO, QUALCHE PERPLESSITÀ TRA I SUOI FAN - VIDEO

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CAFONALINO - FAI IL PNEUMOLOGO E NON VUOI SCRIVERE UN BEL LIBRO SULLA PANDEMIA? ALLA PRESENTAZIONE ALL’HARRY’S BAR DI FONTANA DI TREVI A ROMA DEL VOLUME DI LUCA RICHELDI, EX MEMBRO DEL CTS, C'ERA ANCHE IL MINISTRO SPERANZA: "NEL LEGGERE IL RACCONTO DI QUEI GIORNI DIFFICILI, QUANDO ABBIAMO CHIUSO IL PAESE, MI SONO EMOZIONATO" (MAGARI POTEVA ANCHE CHIUDERLO PRIMA, PER ESEMPIO AD ALZANO E NEMBRO) - PRESENTI MASTELLA CON LA MOGLIE, DOMENICO MASI, ELISABETTA FERRACINI, MARA CARFAGNA E… - FOTO

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È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – OGGI 6.032 NUOVI CASI E 68 DECESSI, CON 645.689 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SCENDE ALLO 0,9% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 91 MILIONI E I CITTADINI CHE HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE SONO PIÙ DI 45,1 MILIONI (83,67% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) - IL DATO DEGLI ATTUALI POSITIVI TORNA SOPRA LA SOGLIA DI 100 MILA, COME A FINE SETTEMBRE, CON LA DIFFERENZA CHE ALLORA QUESTO PARAMETRO ERA IN CALO, MENTRE ADESSO È IN CRESCITA...