FLASH! - ALT! DIRE “DELINQUENTE” NON È DIFFAMATORIO (“BULLO” SÌ) – LA SHOWGIRL ANIMALISTA DANIELA MARTANI, È STATA ASSOLTA DALL’ACCUSA DI DIFFAMAZIONE CONTRO I CIRCENSI, CHE AVEVA DEFINITO “DELINQUENTI”, PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE…

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RONZULLATE – ‘’L’UNICO ECCESSO CUI ABBIAMO ASSISTITO È STATO QUELLO DI GUARDARE DAL BUCO DELLA SERRATURA DELLA VITA PRIVATA DI UNA PERSONA, PER CERCARE DI DISTRUGGERNE L’IMMAGINE’’. QUALCHE ANIMA PIA L’AVVISI CHE SILVIO BERLUSCONI NON ERA UNA “PERSONA” QUALSIASI MA RICOPRIVA UNA DELLE CARICHE APICALI DEL PAESE, QUELLA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, QUINDI RAPPRESENTAVA NON SOLO I FANS DI FORZA ITALIA MA TUTTI I CITTADINI ITALIANI. UNA RESPONSABILITÀ CHE DOVEVA PORTARE A UN COMPORTAMENTO LONTANO DA BUNGA BUNGA E “CENE ELEGANTI”…

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