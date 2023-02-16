FLASH! - ALT! DIRE “DELINQUENTE” NON È DIFFAMATORIO (“BULLO” SÌ) – LA SHOWGIRL ANIMALISTA DANIELA MARTANI, È STATA ASSOLTA DALL’ACCUSA DI DIFFAMAZIONE CONTRO I CIRCENSI, CHE AVEVA DEFINITO “DELINQUENTI”, PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE…- -
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ROMPETE I SALVADANAI: LA LIMONATA DI ROSA CHEMICAL CON FEDEZ E LA SCENEGGIATA DI BLANCO POTREBBERO COSTARCI 600MILA EURO – MERCOLEDÌ IL “CASO SANREMO” SARÀ ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’AGCOM: SARANNO ESAMINATE LE POSSIBILI VIOLAZIONI SULLA PUBBLICITÀ OCCULTA PER LO SPOTTONE A INSTAGRAM E QUELLE SULLA TUTELA DEI MINORI, PER LA POMICIATA DEL MARITO DELLA FERRAGNI CON IL CANTANTE MULTIGENDER – L’ANTICIPAZIONE DI “STRISCIA LA NOTIZIA”
RONZULLATE – ‘’L’UNICO ECCESSO CUI ABBIAMO ASSISTITO È STATO QUELLO DI GUARDARE DAL BUCO DELLA SERRATURA DELLA VITA PRIVATA DI UNA PERSONA, PER CERCARE DI DISTRUGGERNE L’IMMAGINE’’. QUALCHE ANIMA PIA L’AVVISI CHE SILVIO BERLUSCONI NON ERA UNA “PERSONA” QUALSIASI MA RICOPRIVA UNA DELLE CARICHE APICALI DEL PAESE, QUELLA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, QUINDI RAPPRESENTAVA NON SOLO I FANS DI FORZA ITALIA MA TUTTI I CITTADINI ITALIANI. UNA RESPONSABILITÀ CHE DOVEVA PORTARE A UN COMPORTAMENTO LONTANO DA BUNGA BUNGA E “CENE ELEGANTI”…
I CINESI SGOMMANO VIA DA PIRELLI - LUNEDÌ MARCO TRONCHETTI PROVERA HA INFORMATO IL GOVERNO DELL'IMMINENTE USCITA DELLA HOLDING SINOCHEM DAL CAPITALE DEL GRUPPO DEGLI PNEUMATICI: LA POSSIBILE CESSIONE DELLA LORO QUOTA, PARI AL 37%, VARREBBE 1,7 MILIARDI MA BISOGNA DECIDERE SE COLLOCARLA IN BORSA O VENDERLA AI FONDI DI INVESTIMENTO – A TRONCHETTI È STATO OFFERTO DI PRENDERE IL POSTO DI BONOMI IN CONFINDUSTRIA, E LUI...
DONNE, FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA: L’AUGELLO DEI MASCHIETTI È SEMPRE PIÙ LUNGO! – LO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DI STANFORD: NEL 1992 L’ARNESE IN TIRO DEI MASCHIETTI MISURAVA MEDIAMENTE 12 CM, MENTRE NEL 2021 È CRESCIUTO A 15 CM – PER ARRIVARE A QUESTA CONCLUSIONE I RICERCATORI HANNO RACCOLTO I DATI DI 75 STUDI CONDOTTI IN CUI VENIVANO MISURATI PIÙ 50 MILA SALSICCIOTTI – LA CAUSA DELL’ALLUNGAMENTO NON È UNA BUONA NOTIZIA PERCHÉ….
ROMA BEFFATA: IL SALISBURGO PASSA A 2 MINUTI DALLA FINE. I GIALLOROSSI AVEVANO SPRECATO NEL PRIMO TEMPO UNA GHIOTTA OCCASIONE CON ABRAHAM E POI NELLA RIPRESA COLPITO UN PALO (CON CRISTANTE) E UNA TRAVERSA (CON BELOTTI). ANSIA PER LE CONDIZIONI DI DYBALA USCITO ALL’INTERVALLO PER UN PROBLEMA AL FLESSORE DELLA COSCIA SINISTRA. GIOVEDÌ PROSSIMO ALL’OLIMPICO IL RITORNO...
CAFONALINO SUL GRANDE SCHERMO – NELLA SEDE DELL'ANICA, CON FRANCESCO RUTELLI PADRONE DI CASA, LA PRESENTAZIONE DEL SAGGIO “MEDIASET E IL CINEMA ITALIANO” È TUTTO UN RACCONTARE STORIE DI FILM, GRANDI LITIGI, TRIONFI E SPETTACOLARI TONFI – ENRICO VANZINA RICORDA GLI SCONTRI TRA CECCHI GORI E BERLUSCONI, DOMENICO PROCACCI AMMETTE DI AVER SBAGLIATO “TUTTO QUELLO CHE UN PRODUTTORE PUO’ SBAGLIARE” NEL SUO PRIMO FILM (“LA BIONDA” DI RUBINI) – FOTO BY LUCIANO DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
E SE VI DICESSIMO CHE POTREBBE ARRIVARE IN TAVOLA UN PANE CHE FA DIMAGRIRE? È L’IDEA DEI RICERCATORI DEL KING’S COLLEGE DI LONDRA CHE STANNO PUNTANDO SU UNA PARTICOLARE FARINA DI CECI PER CREARE DELLE PAGNOTTE CHE PLACHINO LA FAME, DIANO UN SENSO DI SAZIETÀ SENZA FAR AUMENTARE DI PESO. ANZI: DOVREBBERO INNESCARE UN PROCESSO DI DIMAGRIMENTO. MA NON BASTERÀ UN CAMBIO DI FARINA A PERMETTERE DI…