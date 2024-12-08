FLASH - BASHAR AL ASSAD E' A MOSCA CON LA SUA FAMIGLIA: LA RUSSIA GLI HA CONCESSO ASILO POLITICO! - PUTIN HA TESO LA MANO AL DEPOSTO DITTATORE SIRIANO CHE E' STATO A LUNGO SUO ALLEATO E VASSALLO...

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bashar al assad con vladimir putin bashar al assad con vladimir putin

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Il deposto presidente siriano Bashar al Assad è arrivato a Mosca con i familiari e la Russia ha concesso loro asilo. Lo scrive la Tass che cita una fonte del Cremlino.

 

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