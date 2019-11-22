1. SILVIO BERLUSCONI SI E' ROTTO IL FEMORE IERI A ZAGABRIA. ERA LÌ PER IL CONVEGNO DEL PPE - L’HANNO RIPORTATO INDIETRO D’URGENZA CON UN AEREO FININVEST - L'OTTUAGENARIO E' ORA RICOVERATO PRESSO LA CASA DI CURA LA MADONNINA DI MILANO DOVE E' STATO OPERATO
2. AGGIORNAMENTO: FONTI VICINE AL BANANA CONFERMANO IL RICOVERO MA NON LA FRATTURA: SOLO UNA CONTUSIONE

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