FLASH - IL BILANCIO DEI MORTI PER CORONAVIRUS NEL MONDO HA RAGGIUNTO QUOTA 170.418 - MENTRE LE PERSONE CONTAGIATE SONO AL MOMENTO 2.480.749. LO INDICA IL CONTEGGIO DELLA “JOHNS HOPKINS UNIVERSITY”…-
FLASH - IL BILANCIO DEI MORTI PER CORONAVIRUS NEL MONDO HA RAGGIUNTO QUOTA 170.418 - MENTRE LE PERSONE CONTAGIATE SONO AL MOMENTO 2.480.749. LO INDICA IL CONTEGGIO DELLA “JOHNS HOPKINS UNIVERSITY”…-
MA CHE SI FUMANO A CELLINO? YARI CARRISI, IL FIGLIO DI ALBANO E ''ROVINA'' POWER: “LA D’URSO DEVE MORIRE”. IL TUTTO PERCHÉ ''A POMERIGGIO5'' VA IN ONDA UN SERVIZIO SULL'ENNESIMA GIRAVOLTA AMOROSA DEL PADRE A ''DIPIÙ'': “IO E LOREDANA SIAMO TORNATI INSIEME”. ALLA TENERA ETÀ DI 47 ANNI HA CAPITO CHE È GRAZIE A QUESTA SOAP OPERA SE PUÒ PASSARE LE GIORNATE ABBRACCIANDO GLI ALBERI? - IN DIFESA DI BARBARELLA ARRIVA LA SORELLA: ''SENZA PAROLE…''
ALIBABA E I 28 MILIARDI - LA VITA SI È SPOSTATA ONLINE, E IL GIGANTE CINESE FA UN MEGA INVESITMENTO SU SERVER E CLOUD. PER L'ENNESIMA VOLTA PUNTA A FARE CONCORRENZA AD AMAZON, CHE CON I SUOI AWS MACINA UTILI. CON IN PIÙ LA FORZA DI ESSERE QUASI MONOPOLISTA IN CINA, DOVE I DATA CENTER SONO STATI MESSI A DURA PROVA DALL'AUMENTO DEL TRAFFICO DURANTE LA PANDEMIA
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
DALL'INCUBO DEL PLEXIGLASS AL SOGNO DEL CORDOLO - VIDEO: PROVE DI ESTATE CON IL CORONAVIRUS. NELLE SPIAGGE DEL SALENTO I BALNEARI PROVANO A DISPORRE GLI OMBRELLONI E LETTINI RISPETTANDO LE DISTANZE DI SICUREZZA, CON NASTRI TRA GLI OMBRELLONI CHE TENGANO SEPARATI I VICINI (NON MALE). IL PROBLEMA OVVIAMENTE È L'AFFOLLAMENTO AI BAR E AI RISTORANTI SULLE SPIAGGE DI MEZZA ITALIA. LÀ CI SARÀ IL VERO BORDELLO
CHE REZZA DI CONSORZIO - ''NON HO ALCUN CONFLITTO DI INTERESSI'': L'EPIDEMIOLOGO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ SPIEGA IL LEGAME CON LA IRBM DI POMEZIA, AZIENDA ATTIVA NELLA RICERCA DEL VACCINO CONTRO IL CORONAVIRUS - ''FACCIO PARTE DI UN CONSORZIO PUBBLICO-PRIVATO IN CUI C'È ANCHE LA IRBM, MA SARÀ ADVENT A PRODURRE IL VETTORE DEL VACCINO. MENTRE LA PROTEINA SPIKE SARÀ SVILUPPATA DALL'UNIVERSITÀ DI OXFORD''