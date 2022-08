“VENIVA IN CAMERA MIA, TUTTE LE NOTTI” – CHIARA FERRAGNI RIVELA I DETTAGLI INTIMI DEI SUOI PRIMI APPUNTAMENTI CON FEDEZ. MA NON ASPETTATEVI GRANDI RACCONTI DI PASSIONE, ANZI, A FARLA DA PADRONA È STATA LA NOIA: “STAVAMO DELLE ORE A PARLARE SENZA NEANCHE POTERCI SFIORARE” (LA COSA STRANA È CHE NON SI SIANO FATTI NEMMENO UN SELFIE – “NON CI ERAVAMO SENTITI PER TUTTA L’ESTATE. PERÒ IL GIORNO IN CUI STAVO TORNANDO DA LOS ANGELES MI HA …”