FLASH! - CHE CI FA LA REIETTA DI RAIUNO ANTONELLA CLERICI IN CASA  MEDIASET? AVVISTATA OGGI AL BAR DEGLI STUDI DI COLOGNO MONZESE. MAGARI SARA' OSPITE DI "VERISSIMO'' E SI TOGLIERA' QUALCHE MACIGNO DALLE SCARPE....

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