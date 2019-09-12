FLASH! - CHE CI FA LA REIETTA DI RAIUNO ANTONELLA CLERICI IN CASA MEDIASET? AVVISTATA OGGI AL BAR DEGLI STUDI DI COLOGNO MONZESE. MAGARI SARA' OSPITE DI "VERISSIMO'' E SI TOGLIERA' QUALCHE MACIGNO DALLE SCARPE....-
FLASH! - CHE CI FA LA REIETTA DI RAIUNO ANTONELLA CLERICI IN CASA MEDIASET? AVVISTATA OGGI AL BAR DEGLI STUDI DI COLOGNO MONZESE. MAGARI SARA' OSPITE DI "VERISSIMO'' E SI TOGLIERA' QUALCHE MACIGNO DALLE SCARPE....-
HAI CAPITO EROS: SUBITO A FARE IL MARPIONE CON MISS ITALIA! CAROLINA STRAMARE RACCONTA A ''LEGGO'' DEL MESSAGGIO (PRIVATO) RICEVUTO DA RAMAZZOTTI DOPO LA VITTORIA: ''GLI HO DETTO CHE HO UN TATUAGGIO CON LA FRASE DI UNA SUA CANZONE ED È RIMASTO SORPRESO. PERÒ PER ME LUI SAREBBE…''
GOLDEN AGE - DITE A TRUMP CHE GIÀ LA PROSSIMA SETTIMANA DOVREBBE ARRIVARE UN NUOVO DECRETO LEGGE SUL GOLDEN POWER E SULLE MISURE DI SICUREZZA PER LE RETI 5G - L’IDEA È DI ACCELERARE IL PERCORSO DEL DISEGNO DI LEGGE PER RASSICURARE WASHINGTON DOPO LE SBANDATE CINESI DI DI MAIO
FISH AND CHIP - INTEL STA LAVORANDO A UN SUPER PROCESSORE PER IL DEEP LEARNINIG CHE "CI PROIETTERÀ IN UN MONDO DI POLIGLOTTI" - SERVIRÀ SOPRATTUTTO A FAR EVOLVERE GLI ASSISTENTI VIRTUALI COME SIRI E ALEXA E A ELABORARE IL LINGUAGGIO NATURALE - LA NUOVA FRONTIERA È LA TRADUZIONE SIMULTANEA. PRESTO PARLEREMO AL TELEFONO IN ITALIANO MA POTREMO ESSERE ASCOLTATI IN UNA LINGUA DIVERSA…
CHE SALVERA’ SALVOLDI? SCANDALO ABUSI NEL CICLISMO, SENTITO IL CT DELLA NAZIONALE FEMMINILE DINO SALVOLDI: “INCONTRI IN STANZA? È LAVORO. NON VEDO L’ORA CHE L’INCUBO, FINISCA” – IL PRESIDENTE FEDERALE DI ROCCO HA AMMESSO CHE IL TECNICO AVREBBE INTRATTENUTO “RELAZIONI SENTIMENTALI CONSENSUALI” CON ATLETE – IL CT: “DI INNAMORARSI CAPITA A TUTTI…” – LA DENUNCIA DELL’EX OLIMPIONICO ED EX DIRETTORE DELLE NAZIONALI SILVIO MARTINELLO
OPERA DA OSCAR – EMOZIONE E APPLAUSI PER IL SUBLIME CALDER E PER IL FANTASTICO KENTRIDGE - UNO SPETTACOLO IPNOTICO CHE HA SEDOTTO BENIGNI MANO NELLA MANO CON LA SUA NICOLETTA BRASCHI, VIRGINIA RAGGI, LUIGI ONTANI, MAITE BULGARI, BONITO OLIVA, LUIGI ZANDA, GIOVANNA MELANDRI, ETC – KENTRIDGE: “NEL MIO DIALOGO CON CALDER FACCIO VOLARE LE CERTEZZE DELL'UMANITÀ” - VIDEO
LA BOEING HA MOLTO STRESS IN TEST - ESPLODE UNA PORTA DEL NUOVO 777X DURANTE GLI STRESS TEST: UN NUOVO STOP PER L'AZIENDA, CHE GIÀ AVEVA AVUTO PROBLEMI CON I MOTORI PER IL NUOVO GIGANTE DEI CIELI E AVEVA POSTICIPATO IL LANCIO DI UN ANNO - DOPO IL PASTICCIO DEL 737 MAX, ANCORA A TERRA, BOEING PUNTA MOLTO SU QUESTO VELIVOLO, TALMENTE GRANDE CHE LE PUNTE DELLE ALI SI PIEGANO PER POTER MUOVERSI NEGLI AEROPORTI (VIDEO)
FATE UNA CAREZZA AI VOSTRI BAMBINI - BACI E COCCOLE NON SONO SOLO IMPORTANTI PER LO SVILUPPO PSICHICO DEI PIÙ PICCOLI: RIDUCONO ANCHE LA PROBABILITÀ CHE DA GRANDI SOFFRANO DI MAL DI TESTA - GLI PSICOLOGI LO AVEVANO GIÀ INTUITO, MA ORA CI SONO LE PROVE GRAZIE ALLE NUOVE TENICHE DI RISONANZA MAGNETICA, CHE DIMOSTRANO CHE LA TENEREZZA ATTIVA PRECISI CIRCUITI CEREBRALI CHE…