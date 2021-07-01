FLASH - CHE CI FACEVA JOHN ELKANN, SOLO SOLETTO, AL RISTORANTE "IL MORO" A ROMA? AH, SAPERLO...-
FLASH - CHE CI FACEVA JOHN ELKANN, SOLO SOLETTO, AL RISTORANTE "IL MORO" A ROMA? AH, SAPERLO...-
SIM SALA TIM! – ILIAD STA PER SBARCARE NEL MERCATO DEI SERVIZI FISSI E GUBITOSI PREPARA LA CONTROFFENSIVA, METTENDO MANO ALL’ORGANIGRAMMA AZIENDALE DI TIM: LASCIA IL CAPO DEI RICAVI FEDERICO RIGONI, AL SUO POSTO ARRIVA STEFANO SIRAGUSA, L’UOMO CHE HA ACCELERATO LA COPERTURA DELLA RETE DELL’EX MONOPOLISTA - AL SUO POSTO A SUA VOLTA ARRIVA NICOLA GRASSI, CAPO DEGLI ACQUISTI, CHE SARÀ SOSTITUITO DA PAOLO CHIRIOTTI
CAFONAL: PARR E DISPARI A VILLA MEDICI - METTI UNA SERA MARTIN PARR TRA MAURIZIO CATTELAN E PIERPAOLO FERRARI, ED È SUBITO ‘’TOILET PAPER’’ PARTY – UN TRIANGOLO PERFETTO: COME PARR, CATTELLAN E FERRARI USANO LA MACCHINA FOTOGRAFICA COME UNO STRUMENTO AFFILATO PER RITRARRE LE DERIVE KITSCH DELLA MASSA. UNO SGUARDO IRONICO, DA PROSPETTIVE INUSUALI E SURREALI, CHE HA TRASFORMATO I “PARTY-GIANI” DEL VERNISSAGE IN ALTRETTANTI SOGGETTI KITSCH, NON PIÙ DISTINGUIBILI DAI PERSONAGGI DELLE FOTO - VIDEO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – OGGI 907 NUOVI CASI E 24 DECESSI, CON 192.424 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ ALLO 0,5% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 54,3 MILIONI CON PIÙ DI 21,2 MILIONI DI PERSONE CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (IL 39,26% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – SPERANZA: “NON È FINITA. LO TESTIMONIANO ANCHE I NUMERI DI ALTRI PAESI EUROPEI E DEL MONDO CHE VEDONO I CONTAGI RISALIRE NONOSTANTE L’ALTO TASSO DI VACCINAZIONI”