NON CI SI PUÒ FIDARE PIÙ NEMMENO DEI TEDESCHI - ALTRO CHE LOCOMOTIVA D'EUROPA, LA GERMANIA RALLENTA ANCORA E ABBASSA LE STIME DI CRESCITA ECONOMICA PER IL 2021 AL +3,1% - AUMENTANO LE PREVISIONI INFLAZIONISTICHE E LIEVITA PURE L'INCAZZATURA DELLA BUNDESBANK, CHE DI CERTO NON DARÀ PIÙ CARTA BIANCA ALLA BCE DI CHRISTINE LAGARDE: UN PROBLEMA ANCHE PER L'ITALIA DI MARIO DRAGHI, CHE FORSE DOVRÀ RIVEDERE LE SUE PRIORITÀ...