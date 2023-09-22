FLASH! COLPACCIO ALLA PRIMA SFILATA DI GUCCI TARGATA SABATO DE SARNO. IN PARTERRE È STATA AVVISTATA JULIA ROBERTS...-
FLASH! COLPACCIO ALLA PRIMA SFILATA DI GUCCI TARGATA SABATO DE SARNO. IN PARTERRE È STATA AVVISTATA JULIA ROBERTS...-
FLASH! - COME VA LA PIERSILVIO-REVOLUTION? SULLA BERLINGUER I SUOI DUBBI RIGUARDONO I CONTENUTI (NON SOPPORTA LE CIANCE VOLGARI DELLO SCRITTORE-ALPINISTA MAURO CORONA NE' LE FRECCIATE DI BIANCA VERSO LA RAI) - DUBBI DIVERSI PER MYRTA MERLINO: NON SOLO PER GLI ASCOLTI ALTALENANTI MA PER IL SUO DISPOTICO COMPORTAMENTO IN STUDIO, AGGRAVATO DALLA PRESENZA DEL GELOSISSIMO COMPAGNO MARCO TARDELLI CHE LA SEGUE PASSO DOPO PASSO...
FLASH! - L'OTTUAGENARIO JOE BIDEN MOLLA LA CORSA ALLA PRESIDENZA? I SONDAGGI COMINCIANO A ESSERE IMPIETOSI - SE LO FA, LO ANNUNCERA' A NOVEMBRE. PER COMPIERE IL FATIDICO PASSO INDIETRO PRENDERA' A PRETESTO I GUAI GIUDIZIARI DEL FIGLIO HUNTER, CHE SI DICHIARA INNOCENTE, AL FINE DI EVITARE OGNI POLEMICA SU EVENTUALI INTROMISSIONE DELLA CASA BIANCA SULL'ESITO DEL PROCESSO...
DAGOFILOSOFIA: ‘’IL PENSIERO DEBOLE” SPIEGATO AL POPOLO - ADDIO SCUDO CROCIATO, IN SOFFITTA FALCE E MARTELLO, BENVENUTI NEGLI ANNI OTTANTA. SI È CHIUSO IL CICLO DELLA POLITICIZZAZIONE. A CHE SERVE, ARMATI DI SACRA IDEOLOGIA, SCAVARE ALLA RICERCA DELLA “VERITÀ” QUANDO POI, UNA VOLTA RISALITI IN SUPERFICIE, QUELLA “VERITÀ” NON CI SERVE A UN CAZZO, VISTO LA VELOCITÀ DEI CAMBIAMENTI NELLA SOCIETÀ? LA REALTÀ VA FRONTEGGIATA CON “DEBOLEZZA”, A MO’ DI UN SURFISTA CHE SA BENE CHE AFFRONTANDO L’ONDA FINIRÀ A GAMBE ALL’ARIA, MEGLIO CAVALCARLA E ARRIVARE ALLA RIVA…
DAGOREPORT! GIORGIA IN AMBASCE: E ADESSO, CHE SI FA CON LA PITONESSA? SCARTATO IL RIMPASTO DI GOVERNO, CON SALVINI E TAJANI CHE NON VEDONO L’ORA DI REGOLARE I CONTI, PER LA DUCETTA LA VIA PIÙ SEMPLICE È SOSTITUIRE L’ESUBERANTE MINISTRA. SE NON RASSEGNA LE DIMISSIONI, GIÀ È PRONTA UNA MOZIONE PARLAMENTARE DI SFIDUCIA DA PARTE DI PD E M5S - CONVINCERE LA “CRUDELIA DE MONA” A FARSI DA PARTE NON SARÀ UN’IMPRESA SEMPLICE: GODE DELLA PROTETTIVA AMICIZIA DELLA SECONDA CARICA DELLO STATO, IGNAZIO LA RUSSA E LEI SA BENISSIMO CHE, IN CASO DI DIMISSIONI, LA SUA VITA POLITICA VERRÀ INGHIOTTITA IN UN CONO D’OMBRA PER SCOMPARIRE TRA GLI OMBRELLONI-CHIC DEL TWIGA A FARE LA BAGNINA - L’IRA DELLA DANIELONA CI STA TUTTA. MA NON È IL CASO DI BUTTARLA SUL COMPLOTTISMO: IN POLITICA L’ARROGANZA NON PAGA MAI, PRIMA O POI LA RUOTA GIRA E QUEL FASCICOLO CHE STAVA ABBANDONATO IN UN CASSETTO DELLA PROCURA, MAGARI PERCHÉ NON SI TROVAVA MAI IL TEMPO DI SEGUIRLO, DI COLPO RICOMPARE BELLO E SPOLVERATO SULLA SCRIVANIA DEI PM…
L’ENNESIMO SGAMBETTO DELLA LEGA A GIORGIA MELONI: IL PRESIDENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, MASSIMILIANO FEDRIGA, BOCCIA IL PROGETTO DEL GRUPPO UCRAINO “METINVEST” (GLI STESSI DELL’ACCIAIERIA AZOVSTAL) DI COSTRUIRE NELLA SUA REGIONE UN IMPIANTO UTILE PER LA RICOSTRUZIONE DEL PAESE DISTRUTTO DALLA GUERRA – IL PROBLEMA È CHE SORA GIORGIA HA STRETTO ACCORDI COMMERCIALI CON L’UCRAINA, IMPEGNANDOSI NELLA RICOSTRUZIONE DEL PAESE, E ORA TIRA ARIA DI FIGURACCIA INTERNAZIONALE…