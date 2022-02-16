La #cortecostituzionale giudica ammissibili 4 #referendum in materia di #giustizia pic.twitter.com/tyVH4WS0d9— luciano ghelfi (@lucianoghelfi) February 16, 2022
FLASH! - LA CORTE COSTITUZIONALE HA GIUDICATO AMMISSIBILI QUATTRO QUESITI DEL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA, RELATIVI A INCANDIDABILITÀ, MISURE CAUTELARI, SEPARAZIONE DELLE CARRIERE E ELEZIONE DEL CSM-
La #cortecostituzionale giudica ammissibili 4 #referendum in materia di #giustizia pic.twitter.com/tyVH4WS0d9— luciano ghelfi (@lucianoghelfi) February 16, 2022
CAFONALINO - DOPO GIORNALISMO E POLITICA, PAOLO GUZZANTI SI BUTTA NELL'ARTE! - HA PRESENTATO LA SUA MOSTRA PERSONALE: "SONO OPERE ASTRATTE E NON SIGNIFICANO NULLA. CHI LE GUARDA SCOPRE SIGNIFICATI SUOI" - ALL'INAUGURAZIONE A ROMA, LE FIGLIE CATERINA E SABINA, PIERO SANSONETTI, DUCCIO TROMBADORI, IL CRITICO DANIELE RADINI TEDESCHI E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
IL PAESE DEI FORCHETTONI - QUATTRO ITALIANI SU DIECI CREDONO DI ESSERE IN FORMA, QUANDO INVECE NON LO SONO, CON CONSEGUENZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE PER LA SALUTE: “SE LE PERSONE OBESE SI CONSIDERANO IN SOVRAPPESO O DI PESO NORMALE NON INTRAPRENDERANNO UN TRATTAMENTO CONTRO L'OBESITÀ, E POTREBBERO ANCHE NON ACCETTARE LA DIAGNOSI FATTA DAL MEDICO” – “LA DISPERCEZIONE CORPOREA HA UN'ORIGINE PROFONDA…”