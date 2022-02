IL PAESE DEI FORCHETTONI - QUATTRO ITALIANI SU DIECI CREDONO DI ESSERE IN FORMA, QUANDO INVECE NON LO SONO, CON CONSEGUENZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE PER LA SALUTE: “SE LE PERSONE OBESE SI CONSIDERANO IN SOVRAPPESO O DI PESO NORMALE NON INTRAPRENDERANNO UN TRATTAMENTO CONTRO L'OBESITÀ, E POTREBBERO ANCHE NON ACCETTARE LA DIAGNOSI FATTA DAL MEDICO” – “LA DISPERCEZIONE CORPOREA HA UN'ORIGINE PROFONDA…”