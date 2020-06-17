FLASH! COSA AVEVANO DA DIRSI DI MATTEO E DE MAGISTRIS DA DAGNINO? IL MAGISTRATO E L'EX COLLEGA, ORA SINDACO DI NAPOLI, HANNO FATTO UN APERITIVO AL FAMOSISSIMO BAR SICILIANO DELLA GALLERIA ESEDRA, A ROMA - GLI AGENTI DELLA SCORTA HANNO ALLONTANATO UN MENDICANTE CHE VOLEVA DUE SPICCI DA DI MATTEO (CHE POI GLIELI HA DATI)

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RETROSCENA - MENTRE GRILLO E' TENTATO DI RITORNARE ALLA GUIDA DEI 5STELLE, DIBBA SI PREPARA ALLA GUERRA - IL PATTO PER LA LEADERSHIP CHE DI MAIO HA TRADITO CON LA DEROGA AL VINCOLO DEI DUE MANDATI - SI AGGIUNGE CASALEGGIO CHE HA CAPITO DI AVERE I GIORNI CONTATI. INSIEME VOGLIONO RACCOGLIERE LE ADESIONI SU ROUSSEAU PER METTERE AL VOTO LA SCELTA DEL CAPO POLITICO - E' GIA' PRONTO UN NUOVO VAFFA DI GRILLO: SENZA QUESTO GOVERNO, IL M5S MUORE - A DIBBA E CASALEGGIO NON RIMANE CHE LA SCISSIONE SUL VOTO DEL MES A LUGLIO

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