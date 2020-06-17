FLASH! COSA AVEVANO DA DIRSI DI MATTEO E DE MAGISTRIS DA DAGNINO? IL MAGISTRATO E L'EX COLLEGA, ORA SINDACO DI NAPOLI, HANNO FATTO UN APERITIVO AL FAMOSISSIMO BAR SICILIANO DELLA GALLERIA ESEDRA, A ROMA - GLI AGENTI DELLA SCORTA HANNO ALLONTANATO UN MENDICANTE CHE VOLEVA DUE SPICCI DA DI MATTEO (CHE POI GLIELI HA DATI)-
MANUELONA, NUN TE BUTTÀ GIÙ: “LA BONAZZA? POTREI ANCORA FARLA, MA ALLA MIA ETÀ RISCHIEREI DI SEMBRARE RIDICOLA” – LA ARCURI A “OGGI”: “SONO UNA MAMMA, NON SONO UNA SANTA. SONO SEMPRE STATA FELICE DELLA MIA FISICITÀ, MA CREDO CHE ORA I REGISTI SCEGLIEREBBERO ALTRE” - IL FIGLIO MATTIA, IL MATRIMONIO CON IL COMPAGNO GIOVANNI E LA VOGLIA DI TORNARE IN TV CON UN RUOLO DA CATTIVA: “MI PIACEREBBE MOSTRARE UN ALTRO…” – VIDEO + FOTOGALLERY DEI BEI TEMPI
RETROSCENA - MENTRE GRILLO E' TENTATO DI RITORNARE ALLA GUIDA DEI 5STELLE, DIBBA SI PREPARA ALLA GUERRA - IL PATTO PER LA LEADERSHIP CHE DI MAIO HA TRADITO CON LA DEROGA AL VINCOLO DEI DUE MANDATI - SI AGGIUNGE CASALEGGIO CHE HA CAPITO DI AVERE I GIORNI CONTATI. INSIEME VOGLIONO RACCOGLIERE LE ADESIONI SU ROUSSEAU PER METTERE AL VOTO LA SCELTA DEL CAPO POLITICO - E' GIA' PRONTO UN NUOVO VAFFA DI GRILLO: SENZA QUESTO GOVERNO, IL M5S MUORE - A DIBBA E CASALEGGIO NON RIMANE CHE LA SCISSIONE SUL VOTO DEL MES A LUGLIO
GENTA COME NOI – CHI CI GUADAGNA E CHI CI PERDE DALLA FUSIONE UBI-INTESA? I CONTI DOVREBBE FARLI SOPRATTUTTO GIANDOMENICO GENTA, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CARICUNEO, PRIMO AZIONISTA DEL PATTO CAR E TRA I PIÙ FIERI OPPOSITORI DELL’OPS – LA FONDAZIONE HA PERSO GIÀ 60 MILIONI COME SOCIO FORTE DELLA BANCA BERGAMASCA. E SE L’OFFERTA DI MESSINA NON VA IN PORTO, IL ROSSO POTREBBE SALIRE A 120 MILIONI…
“DEVONO DIRCI COME È POSSIBILE. CI INCATENEREMO A ROMA” – CONCESSA LA SEMILIBERTÀ AI DUE MANAGER TEDESCHI DELLA THYSSENKRUPP CONDANNATI PER IL ROGO DEL 2007 – HARALD ESPEHNAHN E GERALD PRIEGNITZ SCONTERANNO LA PENA CON IL COSIDDETTO “OFFENER VOLLZUG”. CIOÈ RIMARRANNO DETENUTI IN UN PENITENZIARIO MA POTRANNO USCIRE OGNI GIORNO E RIENTRARE LA SERA - I PARENTI DELLE VITTIME PROMETTONO BATTAGLIA
"SERGIO SYLVESTRE, RIDACCE LI SOLDI" – MARIONE ADINOLFI BULLIZZA IL CANTANTE: "SEI CHIAMATO A CANTARE L’INNO DI MAMELI ALLA FINALE DI COPPA IN DIRETTA TV, TI PAGANO E TANTO, NON NE CONOSCI LE PAROLE E TOPPI UNA STROFA INTERA, ALLA FINE INVECE DI SPARIRE FAI IL PUGNO E URLI ‘NO JUSTICE, NO PEACE?’ CHE DISASTRO CHE FA TUTTO L’OCEANO DI FREGNACCE CHE HA INVASO IL CERVELLO DI QUESTI" - VIDEO
CAFONALINO ‘ALDA’ FEDELTÀ – IL PALAZZO RHINOCEROS DELLA FONDAZIONE FENDI RIPRENDE VITA DOPO IL LOCKDOWN CON LA MOSTRA OMAGGIO A PASOLINI “E TU SPLENDI INVECE”, CON LE FOTO DI DINO PEDRIALI – ALL’ANTEPRIMA A INVITI CON TRAMONTO SUL CUPOLONE C’ERANO NINETTO DAVOLI E I SOLITI PARTY-GIANI ROMANELLI GUIDATI DA MARISELA FEDERICI…
LE RESTRIZIONI HANNO TRASFORMATO L’ORGANIZZAZIONE DI UNA VACANZA IN UN INCUBO? IN SOCCORSO DEI FORTUNATI CHE HANNO ANCORA QUALCHE SOLDO IN TASCA PER PENSARE ALLE FERIE, ARRIVA LA MAPPA INTERATTIVA DELL’INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION: BASTA UN CLICK PER SCOPRIRE SE IL PAESE DOVE VOGLIAMO ANDARE CONSENTE L’ACCESSO E QUALI LIMITAZIONI SONO ANCORA IN VIGORE…
DAL COVID AL COITO: ARCHIVIATA LA TASK FORCE DI COLAO, ARRIVA QUELLA DEL PROF. GALLI PER EDUCARE GLI ITALIANI AL SESSO NELL'ERA DEL CORONAVIRUS - LE ABITUDINI A LETTO SONO CAMBIATE DRASTICAMENTE DURANTE LA QUARANTENA, E ORA L'INFETTIVOLOGO DELL'OSPEDALE SACCO DI MILANO GIRERÀ SCUOLE, DIBATTITI E PROGRAMMI TV A PARLARE DI AMPLESSI. CON LUI UNA SESSUOLOGA, UN PSICOTERAPEUTA E UNA DERMATOLOGA