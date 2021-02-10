FLASH - COSA SI SARANNO DETTI OGGI A PRANZO, ALLE 14, IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CON LA DELEGA AI SERVIZI, PIETRO BENASSI (IN USCITA), E LA GIORNALISTA DEL "FATTO" WANDA MARRA?-
FLASH - COSA SI SARANNO DETTI OGGI A PRANZO, ALLE 14, IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CON LA DELEGA AI SERVIZI, PIETRO BENASSI (IN USCITA), E LA GIORNALISTA DEL "FATTO" WANDA MARRA?-
CAFONALINO DEI FORCHETTONI! – AL PALAEXPO CON LA SCUSA DELLA LOTTA AGLI SPRECHI ALIMENTARI ELISABETTA GREGORACI FA FINTA DI SAPER CUCINARE CON ROSOLINO E BEPPE CONVERTINI – OVVIAMENTE POI CI HA MESSO UNA PEZZA LO CHEF ALESSANDRO CIRCIELLO, CHE HA MESSO IN PENTOLA ZAMPONE E COTECHINO PER LA GIOIA DI “ELI”…
A UN PASSO DAL CIELO – IN ATTESA DI POTER TORNARE A VIAGGIARE, GODETEVI LA MAGIA DEL “RED CLOUDS GOLDEN SUMMIT”, IN CINA, CHE OSPITA DUE TEMPLI SOSPESI TRA LE NUVOLE A 2336 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE: I DUE TEMPLI, COSTRUITI SULLA SOMMITÀ DI DUE MASSICCI, SONO COLLEGATI DA UN PONTICELLO E SI RAGGIUNGONO ATTRAVERSO UNA LUNGA SCALINATA COMPOSTA DA QUASI 9.000 SCALINI CHE… - VIDEO
IL VACCINO E' MIO E ME LO SCELGO IO - I SINDACATI DI POLIZIA NON VOGLIONO ASTRAZENECA, SU CUI HANNO DUBBI, E VORREBBERO ESSERE EQUIPARATI AL PERSONALE SANITARIO - MA IL PREFETTO GABRIELLI SMONTA I CAPRICCI: "IO MI FARÒ VACCINARE CON ASTRAZENECA APPENA POSSIBILE. NON POTRÀ ESSERE IL SINGOLO CITTADINO, O LA SINGOLA CATEGORIA, A SCEGLIERSI IL VACCINO CHE PIÙ LO AGGRADA"