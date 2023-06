DAGOREPORT! L’OBIETTIVO DI PRIGOZHIN NON MIRAVA AL ROVESCIAMENTO DI VLADIMIR PUTIN, DI PER SÉ UNO SCENARIO SPAVENTOSO (CHI SAREBBE STATO IN GRADO DI MANTENERE UNITO IL PAESE, PROTEGGERE LE ARMI NUCLEARI ETC., LE MILIZIE WAGNER?), MA A INDEBOLIRE IL SUO POTERE - VEDERE SE, UNA VOLTA AZZOPPATO, A PUTIN PARTIVA L’EMBOLO FATALE, DETTO ‘’DOPO DI ME, IL DILUVIO” (E VAI CON ESERCITO E BOMBE), OPPURE "MAD VLAD" AVREBBE INIZIATO A RAGIONARE. A PARTIRE DAL NEGOZIATO DI PACE CON ZELENSKY E CHIUDERE LA GUERRA IN UCRAINA, CHE HA SCONVOLTO LA CUCCAGNA DEGLI OLIGARCHI E GLI EQUILIBRI MONDIALI, NEI PROSSIMI 30 GIORNI - LA SPIA CHE PUTIN ABBIA INIZIATO A USARE LE SINAPSI DEL CERVELLO È RAPPRESENTATA DALLA SUA RICHIESTA DI TROVARE UNA MEDIAZIONE CON PRIGOZHIN, RIVOLTA IN MANIERA ESPLICITA AD ALEXANDER LUKASHENKO. LE TRATTATIVE PER UN ACCORDO SONO IN CORSO...